ΕΕ για Σερβία - Κόσοβο: Θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες σε συνάντηση υψηλού επιπέδου

Την ικανοποίησή του για τις συνομιλίες που είχε χθες σε Πρίστινα και Βελιγράδι, εξέφρασε ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για το ζήτημα του Κοσόβου Μίροσλαβ Λάιτσακ. «Χαίρομαι που και το Κόσοβο αποδέχθηκε επί της αρχής την πρόταση της ΕΕ. Θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες σε μία συνάντηση υψηλού επιπέδου», έγραψε σε ανάρτηση του στο twitter ο Μίρολσαβ Λάιτσακ.

