ΕΕ: Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη συνδρομή της στις πυρκαγιές της Ισπανίας (vid)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη συνδρομή της στις πυρκαγιές της Ισπανίας, με μήνυμα που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην ανάρτηση εκφράζονται ευχαριστίες προς τους Έλληνες πυροσβέστες για την ανάπτυξη δυνάμεων μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ελληνική ομάδα που αναπτύχθηκε μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, υποστηρίζοντας την Ισπανία στην καταπολέμηση των καταστροφικών πυρκαγιών. Καθώς η περίοδος των πυρκαγιών συνεχίζεται, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν σταματά ποτέ - οι χώρες είναι έτοιμες να βοηθήσουν η μία την άλλη», τονίζεται χαρακτηριστικά, με την ανάρτηση να συνοδεύεται από βίντεο της επιχείρησης κατάσβεσης.