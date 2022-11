EE: Έκτακτο Συμβούλιο για το μεταναστευτικό στις 25 Νοεμβρίου

Έκτακτο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων στις 25 Νοεμβρίου συγκαλεί η τσεχική προεδρία της ΕΕ μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό με το πλοίο Ocean Viking και τη διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας.

Ειδικότερα, η τσεχική προεδρία της ΕΕ αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter ότι "μόλις αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων στις 25 Νοεμβρίου. Οι υπουργοί θα συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση σε όλες τις μεταναστευτικές οδούς".

‼️ Czech Presidency has just decided to convene an extraordinary Home Affairs Council on 25 November.



Ministers will address the current situation in all migratory routes. #JHA #EU2022CZ