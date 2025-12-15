ΕΕ: Εγκρίνει νέο πακέτο κυρώσεων σε στελέχη Rosneft και Lukoil για τον σκιώδη στόλο δεξαμενόπλοιων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων, με στόχο εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που κατηγορούνται ότι βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου, οι οποίες χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει επιβάλει 19 πακέτα κυρώσεων, ωστόσο η Ρωσία έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα περισσότερα μέτρα και συνεχίζει να πουλά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ινδία και την Κίνα, έστω και με εκπτώσεις σε σχέση με τις διεθνείς τιμές.

Μεγάλο μέρος των μεταφορών γίνεται μέσω του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», δηλαδή δεξαμενόπλοιων που δραστηριοποιούνται εκτός του δυτικού ναυτιλιακού και ασφαλιστικού συστήματος.

Οι νέες κυρώσεις απαγορεύουν στους πολίτες της ΕΕ να συναλλάσσονται με τις καταχωρισμένες εταιρείες και τα άτομα, περιορίζοντας έτσι την πρόσβασή τους σε βασικούς παρόχους ναυτιλιακών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Συνολικά, η ΕΕ έχει πλέον επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 2.600 πρόσωπα και εταιρείες.

Το νέο πακέτο στοχεύει εννέα άτομα και οντότητες που υποστηρίζουν τον σκιώδη στόλο δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιχειρηματίες με δεσμούς με τις πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil, καθώς και ναυτιλιακές εταιρείες που κατέχουν και διαχειρίζονται δεξαμενόπλοια.

Στη λίστα περιλαμβάνεται ο Βαλέρι Κιλντιγιάροφ, οικονομικός διευθυντής της Litasco Middle East DMCC, εμπορικής θυγατρικής της Lukoil, καθώς και οι Ανάρ Μαντάτλι, Ταλάτ Σαφάροφ και Ετιμπάρ Εγιούμπ, λόγω των σχέσεών τους με την εμπορική εταιρεία Coral Energy, η οποία μετονομάστηκε σε 2Rivers Group.

Μεταξύ των κυρώσεων βρίσκεται και ο Καναδοπακιστανός έμπορος πετρελαίου Μουρτάζα Λαχανί, διευθύνων σύμβουλος της εμπορικής εταιρείας Mercantile & Maritime. Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, «μέσω των εταιρειών του διευκολύνει τη μεταφορά και εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου, ιδίως από τη ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft», ενώ «ελέγχει πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ή πετρελαϊκά προϊόντα ρωσικής προέλευσης ή που εξάγονται από τη Ρωσία».

Ο Λαχανί, η Mercantile & Maritime, η Litasco Middle East DMCC και η 2Rivers Group δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο 63χρονος Λαχανί έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο στο παρελθόν, από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του στον παγκόσμιο έμπορο πρώτων υλών Glencore, η οποία τον είχε στείλει στη Βαγδάτη ως εκπρόσωπο την εποχή του Σαντάμ Χουσεΐν. Αργότερα μετακόμισε στο Κουρδιστάν του Ιράκ, όπου λειτούργησε ως μεσάζων μεταξύ του υπουργείου Πετρελαίου και διεθνών εταιρειών.

Το 2014 ίδρυσε τον όμιλο Mercantile & Maritime, μια μεσαίου μεγέθους εμπορική εταιρεία με γραφεία στη Σιγκαπούρη και το Λονδίνο.

«Αυτή η χώρα (η Ρωσία) είναι η μεγαλύτερη χώρα σε φυσικούς πόρους στον κόσμο. Η παρεμπόδισή της έχει μόνο βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα και δεν αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο για κανέναν. Θα χρειάζονται πάντα τη Ρωσία», είχε δηλώσει τον Ιούνιο στο ρωσικό SolovievLive, στο Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.