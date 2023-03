ΕΕ: Δρομολογεί κοινές ναυτικές ασκήσεις εν μέσω αυξημένων απειλών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να πραγματοποιήσει κοινές ναυτικές ασκήσεις στο πλαίσιο των σχεδίων για την ενίσχυση της προστασίας των κρίσιμων υποδομών στη θάλασσα, δήλωσε ο επικεφαλής της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ.

Οι ανησυχίες σχετικά με τις απειλές για την ασφάλεια των θαλάσσιων υποδομών της Ευρώπης ενισχύθηκαν από τις επιθέσεις του Σεπτεμβρίου στους αγωγούς Nord Stream, οι οποίες τους άφησαν να εκτοξεύουν φυσικό αέριο στη Βαλτική Θάλασσα.

Η ΕΕ δημοσίευσε σήμερα μια επικαιροποιημένη στρατηγική για τη θαλάσσια ασφάλεια, στην οποία περιγράφονται τα σχέδια για τη διεξαγωγή ετήσιας ναυτικής άσκησης της ΕΕ και τον συντονισμό των εθνικών προσπαθειών των χωρών για την προστασία των αγωγών φυσικού αερίου, των υποθαλάσσιων καλωδίων δεδομένων, των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών.

The maritime dimension is key to the EU's strategic autonomy, as the prosperity of the EU and its countries depends on a safe and secure ocean.



We've updated our strategy to safeguard the maritime domain against new threats, better protect citizens and promote our blue economy.