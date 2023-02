ΕΕ: Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν κοινή δήλωση την Πέμπτη, την παραμονή της επετείου ενός έτους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Θα φροντίσουμε να επικρατήσει η Ουκρανία, να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο, να αποκατασταθεί η ειρήνη και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, να ανοικοδομηθεί η Ουκρανία και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μέχρι εκείνη την ημέρα, δεν θα ησυχάσουμε", αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το μπλοκ των 27 ανέφερε ότι η Ουκρανία είναι «μέρος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία με πολιτικούς, οικονομικούς, ανθρωπιστικούς, χρηματοοικονομικούς και στρατιωτικούς όρους, μεταξύ άλλων μέσω ταχέων συντονισμένων προμηθειών από την ευρωπαϊκή βιομηχανία», αναφέρει η δήλωση.

«Θα στηρίξουμε επίσης την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, για την οποία θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα παγωμένα και ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Θα αυξήσουμε περαιτέρω τη συλλογική πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τον επιθετικό της πόλεμο. Για το σκοπό αυτό θα υιοθετήσουμε ένα δέκατο πακέτο κυρώσεων και θα λάβουμε μέτρα κατά όσων επιχειρούν να παρακάμψουν τα μέτρα της ΕΕ», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ουκρανικές σημαίες υψώθηκαν έξω από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, την παραμονή της επετείου, σύμφωνα με tweet της επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

The spirit and resolve of our Ukrainian friends are an inspiration to us all.



Today we proudly raise their flag in front of the @EU_Commission



One day Ukraine will join our European family.



One day this flag will fly high everyday in Brussels, where it rightfully belongs. pic.twitter.com/j25Q9MZnF0