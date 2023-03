Εδιμβούργο: Σκάφος του συνιδρυτή της Microsoft ανετράπη - Τραυματισμοί και αγνοούμενοι (pics)

Συναγερμός σήμανε στο Εδιμβούργο μετά από πληροφορίες ότι ανετράπη ερευνητικό σκάφος, με δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα να σπεύδουν στο λιμάνι Λιθ της πρωτεύουσας της Σκωτίας.

Police officers, fire crews and paramedics remain at a dry dock in Leith where a ship's become dislodged. Images show it toppling to one side. #HeartNews Image Credit: @ Tomafc83 pic.twitter.com/y0NbunFQDu

Το σκάφος RV Petrel ιδιοκτησίας του ιδρύματος του συνιδρυτή της Microsoft, Πολ Άλεν, φέρεται να πήρε κλίση 45 μοιρών λόγω ισχυρών ανέμων και σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ δύο από τα μέλη του πληρώματός του αγνοούνται και τουλάχιστον δέκα άτομα τραυματίστηκαν.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση. Φυσάει πολύ από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα», δήλωσε πηγή στην εφημερίδα The Sun. «Δέκα μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν και δύο αγνοούνται. Οι τραυματίες έχουν υποστεί διάφορους τραυματισμούς, αλλά εξ όσων γνωρίζω, δεν απειλείται η ζωή τους. Όμως όλοι ανησυχούν πολύ για την ασφάλεια όσων βρίσκονται στο σκάφος».

Δυνάμεις αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται στο σημείο με τον δημοτικό σύμβουλο του Λιθ, επίνειου του Εδιμβούργου, Άνταμ ΜακΒη να δηλώνει ότι το ερευνητικό σκάφος αποκολλήθηκε από την αποβάθρα, όπου ήταν αγκυροβολημένο, λόγω των ισχυρών ανέμων σε ένα «τρομακτικό» για τους επιβαίνοντες περιστατικό.

Emergency services are responding to a major incident at Leith docks- a ship has been dislodged from its holding in strong winds.

Terrifying for those on board, my thoughts are with those who’ve been injured & hope everyone recovers quickly.

Please avoid area. pic.twitter.com/aREtG80Gq1