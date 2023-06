Economist: Η ταπείνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν

Η ταπείνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτόν τον τίτλο και ένα χαρακτηριστικό εξώφυλλο όπου παρουσιάζεται το πρόσωπο του Βλαντιμίρ Πούτιν με ρωγμές κυκλοφορεί το γνωστό περιοδικό «Economist» κάνοντας λόγο για «ταπείνωση» του Ρώσου προέδρου μετά την ανταρσία της Ομάδας Wagner.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μοιάζει με έναν αδέξιο κακοποιό μέσα στην κούφια συμμορία στην οποία έχει καταντήσει τη Ρωσία. Η ανταρσία της Ομάδας Wagner αποκάλυψε την αυξανόμενη αδυναμία του» αναφέρει μεταξύ άλλων ο αρθρογράφος.

Vladimir Putin looks like a blundering thug in the hollowed-out gangland to which he has reduced Russia. The Wagner Group mutiny has exposed his growing weakness https://t.co/PEg9J0bpCl pic.twitter.com/NMsHv0VgMC