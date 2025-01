Εβραϊκές οργανώσεις εγκαταλείπουν μαζικά το «Χ» λόγω των «αντισημιτικών» δηλώσεων του Μασκ

Την απόφασή τους να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα Χ ανακοίνωσαν εβραϊκές οργανώσεις από τις ΗΠΑ και τον Καναδά διαμαρτυρόμενες για την αναδημοσίευση αντισημιτικού και ξενοφοβικού περιεχομένου από τον Μασκ.

Όπως ανακοίνωσαν, ανήμερα των εκδηλώσεων στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και λίγες ημέρες μετά τον «ναζιστικό χαιρετισμό» του ο Μασκ, παρατηρείται μια ολοένα αυξανόμενη «τοξική συζήτηση» στην πλατφόρμα.

«Κατόπιν μελέτης, καθώς και από την εμπειρία μας, το X έχει γίνει μια πλατφόρμα που προωθεί το μίσος, τον αντισημιτισμό και τον κοινωνικό διχασμό», αναφέρουν οι ομάδες στην κοινή δήλωσή τους και προσθέτουν:

«Υπό την ηγεσία του Ίλον Μασκ, ο Χ έχει μειώσει τον έλεγχο περιεχομένου, έχει προωθήσει τη λευκή υπεροχή και έχει επαναφέρει τους θιασώτες των θεωριών συνωμοσίας. Ο ίδιος ο Μασκ έχει αναδημοσιεύσει περιεχόμενο που είναι αντισημιτικό και ξενοφοβικό, προωθώντας το σε εκατομμύρια οπαδούς του».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ είπε σε μέλη του ακροδεξιού AfD πως «υπάρχει υπερβολική εστίαση στις ενοχές του παρελθόντος», αναφερόμενος στο βάρος που φέρει η Γερμανία για το Ολοκαύτωμα.

Οι εβραϊκές ομάδες αναφέρουν ότι θα φύγουν από το X το πρώτο τρίμηνο του έτους. Όπως ανέφεραν, κάποιοι λογαριασμοί στο X θα διατηρηθούν για να μην τους καπηλευτούν ομάδες με αξίες και πεποιθήσεις αντίθετες με τις δικές τους.

Μεταξύ των οργανώσεων που υπογράφουν την ανακοίνωση είναι οι: Union for Reform Judaism, American Conference of Cantors, Central Conference of American Rabbis, Reform Jewish Community of Canada και Shalom Center.

Πηγή: Times of Israel, Axios