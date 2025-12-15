Δύο τελικά οι ήρωες της επίθεσης στο Σίδνεϊ: Ακόμη ένας όρμηξε στον δράστη - Η αστυνομία τον μπέρδεψε με τρομοκράτη (pics&vids)

Συγκλονιστικές εικόνες από τη φονική επίθεση στο Bondi Beach έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας τη δράση ενός δεύτερου πολίτη που, μέσα στο χάος, αψήφησε τον κίνδυνο και αφόπλισε έναν από τους ενόπλους.

Ταυτόχρονα, ένα κύμα συγκίνησης και αλληλεγγύης σαρώνει την Αυστραλία μετά την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, με κεντρικό πρόσωπο έναν 43χρονο άνδρα που, αψηφώντας τον κίνδυνο, όρμησε εναντίον ενόπλου και του αφαίρεσε το όπλο, σώζοντας ζωές.

Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, πατέρας δύο παιδιών, νοσηλεύεται τραυματισμένος, την ώρα που οι δωρεές για τη στήριξή του ξεπερνούν το 1,1 εκατ. δολάρια Αυστραλίας και η πράξη του αναγνωρίζεται διεθνώς ως σύμβολο ανθρωπιάς απέναντι στη βία.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, δήλωσε ότι η γενναιότητα του Άχμεντ έσωσε ζωές.

«Αυτό που είδαμε τις τελευταίες 24 ώρες ήταν το χειρότερο πρόσωπο της ανθρωπότητας σε μια τρομοκρατική ενέργεια. Όμως είδαμε και το καλύτερο πρόσωπο της ανθρωπότητας στον Άχμεντ Αλ Άχμεντ, ο οποίος έτρεξε προς τον κίνδυνο, θέτοντας τη ζωή του σε κίνδυνο», δήλωσε ο Αλμπανέζε στο κρατικό δίκτυο ABC News.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ο Άχμεντ δέχθηκε δύο πυροβολισμούς από δεύτερο δράστη.

Η οικογένειά του ανέφερε ότι τραυματίστηκε στο χέρι και στο μπράτσο.

Υπενθυμίζεται ότι, στον τελευταίο της απολογισμό, η Αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ένας 50χρονος πατέρας και ο 24χρονος γιος του πραγματοποίησαν την επίθεση σε εβραϊκή εκδήλωση την Κυριακή το απόγευμα, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους, στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στη χώρα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα και απεικονίζει ένα δεύτερο ήρωα αντιμετώπισε τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης στην, κλοτσώντας το τουφέκι του μακριά, προτού δεχθεί πυρά από την αστυνομία και δεχθεί επίθεση από παρευρισκόμενους, οι οποίοι τον πέρασαν λανθασμένα για έναν από τους ενόπλους.

Το δραματικό βίντεο δείχνει έναν πολίτη να κινείται διακριτικά πάνω σε μια πεζογέφυρα, λίγα μόλις λεπτά αφότου οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για εορτασμό της Χανουκά.

Καθώς ένας από τους επιτιθέμενους κείτονταν τραυματισμένος στο έδαφος, ο άνδρας φαίνεται να ανεβαίνει προσεκτικά τα σκαλιά, να κλοτσά το τουφέκι μακριά από το σημείο και να απομακρύνεται με τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας «μην πυροβολείτε», την ώρα που οι αστυνομικοί συνέχιζαν να επιχειρούν στον χώρο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, όταν η αστυνομία πυροβολεί προς το μέρος του, εκείνος φαίνεται να σκύβει για να καλυφθεί. Καθώς οι αστυνομικοί τον πλησιάζουν, απομακρύνεται προς τα πίσω, με τα χέρια του παραμένουν υψωμένα.

Στο χάος που ακολούθησε, ο άνδρας δέχθηκε για λίγο πυρά από την αστυνομία και στη συνέχεια ήρθε αντιμέτωπος με πολίτες, οι οποίοι λανθασμένα πίστεψαν ότι ήταν ένας από τους δράστες.

Τελικά, απομακρύνθηκε με ασφάλεια, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο την πεζογέφυρα και τη γύρω περιοχή.

Εξυμνείται ως ήρωας για τον αφοπλισμό του ενόπλου

Παράλληλα, ο πατέρας του Άχμεντ, Μοχάμεντ Φατέχ αλ Άχμεντ, δήλωσε στο ABC News σε συνέντευξή του ότι ο γιος του είναι Αυστραλός πολίτης και εργάζεται ως πωλητής φρούτων και λαχανικών.

«Ο γιος μου είναι ήρωας. Υπηρέτησε στην αστυνομία, έχει το πάθος να υπερασπίζεται τους ανθρώπους. Όταν είδε ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος και το αίμα, η συνείδησή του τον ώθησε αμέσως να επιτεθεί σε έναν από τους τρομοκράτες και να του πάρει το όπλο», είπε ο Μοχάμεντ Φατέχ.

Η ξαδέλφη του Άχμεντ, Τζοζέι Αλκάντζι, δήλωσε ότι έχει ήδη υποβληθεί σε αρχική χειρουργική επέμβαση και ενδέχεται να χρειαστεί κι άλλες.

Όπως αναφέρει το Reuters, φόροι τιμής καταφθάνουν από ηγέτες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επισκέφθηκε τον Άχμεντ στο νοσοκομείο St George και του μετέφερε την ευγνωμοσύνη των πολιτών σε ολόκληρη την πολιτεία.

«Ο Άχμεντ είναι ένας ήρωας της πραγματικής ζωής», έγραψε. «Σε ευχαριστούμε, Άχμεντ». Σε φωτογραφία που συνόδευε την ανάρτηση, ο Μινς φαίνεται δίπλα στο κρεβάτι του, με τον Άχμεντ ανασηκωμένο με μαξιλάρια και το αριστερό του χέρι σε γύψο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον Άχμεντ «έναν πολύ, πολύ γενναίο άνθρωπο» που έσωσε πολλές ζωές.

Εκστρατεία χρηματοδότησης μέσω της πλατφόρμας GoFundMe για τον Άχμεντ έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1,1 εκατ. δολάρια Αυστραλίας μέσα σε μία ημέρα. Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Μπιλ Άκμαν ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής, προσφέροντας 99.999 δολάρια Αυστραλίας και κοινοποιώντας τον έρανο στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

Πώς σχεδίασαν την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ

Ένα δωδεκάχρονο κορίτσι, ένας ραβίνος, ένας επιζήσας του Ολοκαυτώματος κι ένας Γάλλος υπήκοος βρίσκονται μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τρομοκρατική και αντισημιτική επίθεση που σημειώθηκε σε μια εβραϊκή γιορτή την Κυριακή στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ, του Σίδνεϊ, με δράστες τον 50χρονο Σαχίντ Ακράμ και τον 24χρονο γιο του, Ναβίντ Ακράμ.

«Οι σημαίες θα κυματίσουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα σήμερα ως φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες», δήλωσε ο πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπάνεζι.

AP Photo/Mark Baker

Ο τελευταίος απολογισμός της Αστυνομίας κάνει λόγο για 16 νεκρούς ενώ 40 άνθρωποι νοσηλεύονται, μεταξύ αυτών και τέσσερα παιδιά. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει έναν από τους ενόπλους, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, διευκρίνισε αργότερα η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από διεθνή μέσα ενημέρωσης πατέρας και γιος με καταγωγή από τη Λαχώρη του Πακιστάν ετοίμαζαν για καιρό την επίθεση έχοντας ως ορμητήριο ένα διαμέρισμα Airbnb που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 λεπτών από την παραλία όπου εκδήλωσαν το δολοφονικό αμόκ τους.

Κατά την εκτίμηση της αστυνομίας ο 50χρονος και ο 24χρονος πιστεύεται ότι έμεναν εκεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες προετοιμάζοντας την επίθεση.

Το κτήριο έχει ήδη ερευνηθεί από αστυνομικούς που φέρονται να έχουν εντοπίσει εκεί αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι σχέσεις των δραστών με το ISIS

Ως βασικότερη εκδοχή παρουσιάζεται οι δύο τρομοκράτες να είχαν κάποιου είδους σχέση με το Ισλαμικό Κράτος με το ABC Αυστραλίας να μεταδίδει νωρίτερα ότι στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν την Κυριακή οι δύο τρομοκράτες βρέθηκαν σημαίες του ISIS.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επίσης, ότι ο 24χρονος είχε σπουδάσει στο ισλαμικό κέντρο Αλ Μουράντ καθώς το 2022 είχε επισημανθεί σε φωτογραφία στην οποία τον επαινούσαν για την άριστη γνώση «όλων των κανόνων του tajweed» — της απαγγελίας των νόμων του Κορανίου.

Το σενάριο αυτό ενισχύει, δε, η πληροφορία από την Telegraph της Αυστραλίας ότι ο 50χρονος Σαχίντ και ο 24χρονος Ναβίντ είχαν περάσει ένα μήνα στις Φιλιππίνες, μια χώρα που θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εξτρεμιστών στον πλανήτη.

Σύμφωνα, πάντως, με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε οι δύο δράστες δεν «ανήκαν σε ευρύτερη τρομοκρατική οργάνωση». Μιλώντας στο ABC TV ανέφερε ότι η «σαφής ενημέρωση» που έλαβε από τις μυστικές υπηρεσίες είναι ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία για συνωμοσία, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα άτομα αυτά ανήκαν σε οργάνωση». «Είναι σαφές ότι το κίνητρο είναι η εξτρεμιστική ιδεολογία», πρόσθεσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

Η μητέρα του Ναβίντ, Βερένα, δήλωσε στην εφημερίδα The Sydney Morning Herald ότι είχε μιλήσει τελευταία φορά με την οικογένειά της το Σάββατο το πρωί και της είπαν ότι πατέρας και γιος βρίσκονταν στον κόλπο Τζέρβις στη νότια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Κατά την ίδια πηγή ο Ναβίντ εργαζόταν ως χτίστης πριν απολυθεί πριν από περίπου δύο μήνες ενώ ο πατέρας του είχε άδεια οπλοφορίας για περίπου 10 χρόνια.

Ο 50χρονος ήταν μέλος σκοπευτικού ομίλου και κάτοχος άδειας για μακρύκανα όπλα. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα, τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Η στιγμή που ο δράστης «αδειάζει» έναν γεμιστήρα σε περαστικούς

Σε βίντεο, τη στιγμή που ο ένας από τους δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, βγάζει το όπλο και αρχίζει να πυροβολεί όποιον βλέπει μπροστά του κατέγραψε κάμερα πολίτη.

Ο άνδρας, με χαρακτηριστική ψυχρότητα στοχεύει ανθρώπους και όταν αδειάζει ο γεμιστήρας, τον αντικαθιστά άμεσα, για να συνεχίσει το δολοφονικό του έργο.

Άνθρωποι κρύβονται όπου μπορούν, άλλοι τρέχουν να ξεφύγουν και άλλοι προσπαθούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει.