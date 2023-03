Γερμανία: Η αστυνομία εισέβαλε στο φαρμακείο όπου κρατούνται όμηροι

Πολλοί αστυνομικοί, φορώντας ειδικό εξοπλισμό, εισέβαλαν στο φαρμακείο, στο κέντρο της Καρλσρούης, όπου είναι σε εξέλιξη μια κατάσταση ομηρείας, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο έναν αυτόπτη μάρτυρα.

Από την περιοχή ακούστηκαν πολλές εκρήξεις.

Λίγο νωρίτερα, η αστυνομία και η εισαγγελία ανακοίνωσαν ότι στο φαρμακείο κρατούνται «πολλοί» όμηροι, οι οποίοι δεν έχουν τραυματιστεί.

Η αστυνομία έχει τεθεί σε συναγερμό και απέκλεισε την περιοχή, στο κέντρο της πόλης.

