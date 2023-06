Δύο καρέτα - καρέτα γέννησαν τα αυγά τους σε παραλίες της Βαλένθια - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής (pic)

Δύο χελώνες καρέτα-καρέτα γέννησαν τα αυγά τους σε δύο διαφορετικές παραλίες της ανατολικής Ισπανίας, το τελευταίο 48ωρο. Οι επιστήμονες σχολιάζουν πως το απειλούμενο είδος μεταναστεύει δυτικότερα, εξέλιξη που αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή.

🥚Environmentalists in the Valencia Region are celebrating the first successful loggerhead turtle nesting so far this year after an endangered 'caretta caretta' species laid 80 eggs on a beach in Denia https://t.co/Vs6KBHwOT6