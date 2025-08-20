DW: Θα στείλει η Γερμανία στρατό στην Ουκρανία;

Οι συζητήσεις για το μέλλον της Ουκρανίας εντείνονται στη Γερμανία, με επίκεντρο τις εγγυήσεις ασφαλείας και μια πιθανή γερμανική συμμετοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε κάθε «κλασική» στρατιωτική εμπλοκή της Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας ότι ενδεχόμενη ειρηνευτική αποστολή θα είναι υπόθεση της Ευρώπης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε από την Ουάσινγκτον ότι θα ανοίξει διάλογο στη βουλή και τον κυβερνητικό συνασπισμό για πιθανή αποστολή γερμανικών στρατευμάτων, επισημαίνοντας πως οι εγγυήσεις ασφαλείας αναγκαστικά θα έχουν στρατιωτική διάσταση.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επιβεβαίωσε ότι η συμμετοχή της Bundeswehr παραμένει ανοιχτή, με τις αποφάσεις να εξαρτώνται από την πορεία των διαπραγματεύσεων, τον ρόλο των ΗΠΑ και τη στάση των στενότερων εταίρων. Ο ίδιος επισήμανε ότι κλειδί θα είναι η πραγματική διάθεση της Ρωσίας για ειρήνη, την οποία το Βερολίνο αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Άμυνας της Bundestag, Τόμας Ρέβεκαμπ, θεωρεί πιθανή μια ανάπτυξη γερμανικών στρατευμάτων, υποστηρίζοντας ότι μόνο με ισχυρή αποτροπή μπορούν να διασφαλιστούν οι μελλοντικές δεσμεύσεις της Ρωσίας.

Αντίστοιχα, ο κυβερνητικός επίτροπος για τις Ένοπλες Δυνάμεις, Χένινγκ Ότε, προειδοποίησε ότι η ανάληψη μιας ειρηνευτικής αποστολής θα αποτελέσει μεγάλη επιβάρυνση για τη Bundeswehr, σημειώνοντας πως μια ταξιαρχία 5.000 στρατιωτών θα ήταν τεράστια πρόκληση.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ιστορική αλλαγή στο μεταπολεμικό δόγμα της Γερμανίας, η οποία ήδη στοχεύει στη δημιουργία της ισχυρότερης στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη.

Για τη Μόσχα θα θεωρηθεί κλιμάκωση της απειλής, ενώ για το Βερολίνο οι εγγυήσεις προς το Κίεβο ισοδυναμούν με θωράκιση της ίδιας της Ευρώπης. Σημειώνεται ότι επί Σολτς είχε αποκλειστεί στρατιωτική εμπλοκή, παρά τη στήριξη σε οπλισμό και οικονομία, λόγω φόβων για την εσωτερική ασφάλεια.

Το ζήτημα απασχολεί ήδη έντονα Παρίσι και Λονδίνο, με τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» να προωθεί τη διαμόρφωση συγκεκριμένων μηχανισμών ασφαλείας για την Ουκρανία.

