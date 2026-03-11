Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν κατεστραμμένα ιρανικά F-14 - Βίντεο του Ισραήλ από πλήγματα κατά Ιρανών στρατιωτών

Νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν κατεστραμμένα ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη F-14 σε μια αεροπορική βάση κοντά στο Ισφαχάν, μετά από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι εικόνες, που καταγράφηκαν από την εταιρεία αμυντικών πληροφοριών Vantor, δείχνουν πολλαπλά F-14 κατεστραμμένα στους τροχοδρόμους της βάσης, καθώς και ζημιές σε τρία υπόστεγα αεροσκαφών και σε μια ακόμη εγκατάσταση.

Satellite imagery from Vantor has now confirmed earlier reports of an “aircraft massacre” at Khatami Air Base (8th Tactical Air Base), located northeast of Isfahan, Iran, following strikes against the base this past week by the Israeli Air Force. According to imagery, both before… pic.twitter.com/cOVjnj1PVQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν την Κυριακή ότι κατέστρεψαν αρκετά αεροσκάφη F-14 σε επιδρομές στο Ισφαχάν, μαζί με συστήματα εντοπισμού και αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή.

Τα F-14 Tomcat, κατασκευής Ηνωμένων Πολιτειών, είχαν παραδοθεί στο Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και πιστεύεται ότι είναι τα τελευταία που εξακολουθούν να βρίσκονται σε επιχειρησιακή χρήση.

Βίντεο του Ισραήλ από πλήγματα κατά Ιρανών στρατιωτών

Ακόμη, οι IDF δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει αεροπορικές επιδρομές εναντίον Ιρανών στρατιωτών, οι οποίοι ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν drones προς το Ισραήλ από τη δυτική Ιράν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι Ιρανοί στρατιώτες εντοπίστηκαν τη Δευτέρα σε μια τοποθεσία εκτόξευσης drones. Λίγο αργότερα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε πλήγμα και σκότωσε αρκετούς από αυτούς, λίγα λεπτά πριν μπορέσουν να επιτεθούν στο Ισραήλ, όπως αναφέρει ο IDF.

צה"ל חיסל חוליית שיגור דקות לפני ששיגרה כלי טיס בלתי מאוישים מאיראן לעבר מדינת ישראל



חיל האוויר זיהה שלשום (ב'), מספר חיילים ממערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני באתר שיגור במערב איראן.



לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר חיסל מספר חיילים בחולייה, זאת לאחר שנכנסו… pic.twitter.com/SSyFVDs5Lz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 11, 2026

Ο στρατός δηλώνει ότι «συνεχίζει να επιχειρεί όλο το εικοσιτετράωρο για να καταστρέψει υποδομές και να εξουδετερώσει προσωπικό των συστημάτων βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη δυτική Ιράν, προκειμένου να μειωθεί, στο μέτρο του δυνατού, η έκταση των επιθέσεων προς το ισραηλινό έδαφος».