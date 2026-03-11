Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν κατεστραμμένα ιρανικά F-14 - Βίντεο του Ισραήλ από πλήγματα κατά Ιρανών στρατιωτών
Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν κατεστραμμένα ιρανικά F-14 - Βίντεο του Ισραήλ από πλήγματα κατά Ιρανών στρατιωτών

11/03/2026 • 08:35
11/03/2026 • 08:35
Νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν κατεστραμμένα ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη F-14 σε μια αεροπορική βάση κοντά στο Ισφαχάν, μετά από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι εικόνες, που καταγράφηκαν από την εταιρεία αμυντικών πληροφοριών Vantor, δείχνουν πολλαπλά F-14 κατεστραμμένα στους τροχοδρόμους της βάσης, καθώς και ζημιές σε τρία υπόστεγα αεροσκαφών και σε μια ακόμη εγκατάσταση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν την Κυριακή ότι κατέστρεψαν αρκετά αεροσκάφη F-14 σε επιδρομές στο Ισφαχάν, μαζί με συστήματα εντοπισμού και αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή.

Τα F-14 Tomcat, κατασκευής Ηνωμένων Πολιτειών, είχαν παραδοθεί στο Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και πιστεύεται ότι είναι τα τελευταία που εξακολουθούν να βρίσκονται σε επιχειρησιακή χρήση.

Βίντεο του Ισραήλ από πλήγματα κατά Ιρανών στρατιωτών

Ακόμη, οι IDF δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει αεροπορικές επιδρομές εναντίον Ιρανών στρατιωτών, οι οποίοι ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν drones προς το Ισραήλ από τη δυτική Ιράν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι Ιρανοί στρατιώτες εντοπίστηκαν τη Δευτέρα σε μια τοποθεσία εκτόξευσης drones. Λίγο αργότερα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε πλήγμα και σκότωσε αρκετούς από αυτούς, λίγα λεπτά πριν μπορέσουν να επιτεθούν στο Ισραήλ, όπως αναφέρει ο IDF.

Ο στρατός δηλώνει ότι «συνεχίζει να επιχειρεί όλο το εικοσιτετράωρο για να καταστρέψει υποδομές και να εξουδετερώσει προσωπικό των συστημάτων βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη δυτική Ιράν, προκειμένου να μειωθεί, στο μέτρο του δυνατού, η έκταση των επιθέσεων προς το ισραηλινό έδαφος».

