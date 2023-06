Δορυφορικές εικόνες δείχνουν δημιουργία στρατοπέδου της Wagner στη Λευκορωσία

Δορυφορικές εικόνες μιας στρατιωτικής βάσης, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της Λευκορωσίας, φαίνεται να δείχνουν τη δημιουργία εγκαταστάσεων τις τελευταίες ημέρες, για να στεγάσουν τις μισθοφορικές δυνάμεις της Wagner.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Wagner, ο ηγέτης του οποίου ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν έφτασε στη Λευκορωσία την Τρίτη, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα βάση σε μια κενή στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Ασιποβίτσι, περίπου 90 χλμ. από το Μινσκ.

Οι εικόνες που τραβήχτηκαν από τους δορυφόρους Sentinel 2 της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας στις 27 Ιουνίου δείχνουν σειρές μακριών κατασκευών στο κοντινό χωριό Tsel, σε ένα χωράφι που φαινόταν άδειο στις 14 Ιουνίου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη φύση της κατασκευής. Οι εικόνες είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω αναζητήσεων στον ιστότοπο της ESA.

