Wall Street Journal

Στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια ασυνήθιστη πρόταση ήρθε να αποτυπώσει τη γεωπολιτική πραγματικότητα της εποχής: Ουκρανοί αξιωματούχοι φέρονται να πρότειναν να ονομαστεί «Donnyland» μια αμφισβητούμενη ζώνη στο Ντονμπάς, επιχειρώντας να προσελκύσουν την προσοχή και τη στήριξη του προέδρου Τραμπ.

Σύμφωνα με τους New York Times, η ονομασία, που συνδυάζει το «Donbas» με το «Donald», σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, διατυπώθηκε αρχικά με χιουμοριστική διάθεση. Ωστόσο, εντάχθηκε σε μια ευρύτερη στρατηγική του Κιέβου να επηρεάσει τη στάση της Ουάσιγκτον και να την ωθήσει σε πιο σκληρή γραμμή απέναντι στη Μόσχα.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ξεκαθαρίσει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου οι ρωσικές δυνάμεις φτάσουν στα διοικητικά όρια του Ντονμπάς.

Η ιδέα μιας περιοχής με όνομα που θυμίζει «Disneyland» έρχεται σε έντονη αντίθεση με την πραγματικότητα: μια κατεστραμμένη, αποδεκατισμένη βιομηχανική ζώνη στην ανατολική Ουκρανία, όπου συνεχίζονται οι πιο αιματηρές συγκρούσεις στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά την ιδιαιτερότητα της πρότασης, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια κρατών να προσελκύσουν την εύνοια του Τραμπ, αξιοποιώντας τη γνωστή έμφαση που δίνει στην προσωπική αναγνώριση.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας συνεχίζονται χωρίς σημαντική πρόοδο στο ζήτημα των εδαφών. Η προτεινόμενη ζώνη, μήκους περίπου 80 χιλιομέτρων και πλάτους 60, παραμένει ένα από τα βασικά σημεία τριβής. Η Ουκρανία δηλώνει ότι μπορεί να την υπερασπιστεί και απορρίπτει την πλήρη παραχώρησή της, ενώ έχει εξετάσει σενάρια όπως αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ή ελεύθερη οικονομική περιοχή με ειδικό καθεστώς.

Από την πλευρά της, η Ρωσία επιμένει στον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, ενώ εμφανίζεται διατεθειμένη να αποδεχθεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μόνο υπό ρωσική επιτήρηση — κάτι που το Κίεβο θεωρεί απαράδεκτο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εμπλοκή του Τραμπ, ακόμη και σε συμβολικό επίπεδο, θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη Ρωσία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η ιδέα του «Donnyland» παραμένει ανεπίσημη και δεν έχει ενσωματωθεί σε κανένα επίσημο έγγραφο.