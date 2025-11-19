Δολιοφθορά σε σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας: Για αρκετές συλλήψεις κάνει λόγο η Βαρσοβία

Η Πολωνία έχει προχωρήσει στη σύλληψη αρκετών ατόμων που συνδέονται με τα περιστατικά δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες. Βρίσκονται στα ίχνη των εντολέων· βρίσκονται στα ίχνη των δραστών. Επιβεβαιώνω ότι πράγματι ξεκίνησαν οι πρώτες συλλήψεις. Τα άτομα που εμπλέκονται συλλαμβάνονται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας και από την αστυνομία, και σε αυτό το στάδιο δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες», είπε ο Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι.

Αργότερα πρόσθεσε ότι «αρκετά άτομα συλλαμβάνονται» και «ανακρίνονται» για τον ρόλο τους «σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση, γιατί μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι».

Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνομιλία σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, συζητώντας τόσο για τις νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας με τους δεκάδες νεκρούς, όσο και για το περιστατικό δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Οι πληροφορίες μας είναι ίδιες: όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ρωσικό αποτύπωμα πίσω από όλα αυτά», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει παρόμοιες απόπειρες δολιοφθοράς «σε καθημερινή βάση» και έχει «θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα» για την αντιμετώπιση τέτοιων ενεργειών. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Πολωνία σε διάφορα επίπεδα και να μοιραστεί όλες τις πληροφορίες», είπε.

Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι οι δύο χώρες θα συγκροτήσουν «μια ουκρανοπολωνική ομάδα που θα εργαστεί για να αποτρέψει παρόμοιες καταστάσεις από ρωσικής πλευράς στο μέλλον».

Χθες, ο Τουσκ έκανε λόγο για δύο Ουκρανούς που θεωρούνται ύποπτοι για τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, έχοντας δράσει για λογαριασμό της Μόσχας.