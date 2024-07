ΔΟΕ: Ο Μπαχ ζήτησε συγγνώμη στη Νότια Κορέα, μετά το λάθος στην Τελετή Έναρξης

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Τόμας Μπαχ μίλησε την Παρασκευή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κορέας, Γιουν Σουκ-γεόλ.

Ο Μπαχ ζήτησε συγγνώμη για το λάθος στην ηχητική μετάδοση της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024 την Παρασκευή το βράδυ, στην οποία εσφαλμένα αναγνωρίστηκε η ομάδα της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Δημοκρατίας της Κορέας, ως Βόρεια Κορέα.

