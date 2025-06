New York Times

Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν, ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν τη διπλωματική οδό, ελπίζοντας να επιτύχουν μια διαπραγματευτική λύση και να αποκλιμακώσουν τη σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, προτού επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή.

Ύστερα από αρκετές ημέρες παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, οι υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, μαζί με την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, πρόκειται να έχουν συνομιλίες την Παρασκευή με τον Ιρανό ομόλογό τους, τον Άμπας Αραγτσί.

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε το απόγευμα της Πέμπτης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει επικίνδυνη. Είμαστε αποφασισμένοι ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ενώ πρόσθεσε ότι «υπάρχει τώρα ένα χρονικό παράθυρο δύο εβδομάδων για την επίτευξη διπλωματικής λύσης».



Tomorrow, I will be heading to Geneva to meet with the Iranian Foreign Minister alongside my French, German and EU counterparts. Now is the time to put a stop to the grave scenes in the Middle East and prevent a regional escalation that would benefit no one.