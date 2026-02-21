Δημοσκόπηση Marc: Στο 31,4% η ΝΔ - 3,1 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών

Σταθερή ανάκαμψη καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, η οποία φτάνει στο 31,4% στην εκτίμηση ψήφου, σημειώνοντας άνοδο 3,1 μονάδων σε σύγκριση με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc που παρουσιάζει την Κυριακή η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα».

Η μέτρηση αυτή αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά από τον Οκτώβριο του 2025 και αποτυπώνει την αυξητική πορεία του κυβερνώντος κόμματος. Παράλληλα, οι θετικές αξιολογήσεις για την κυβέρνηση ενισχύονται κατά 1,8 μονάδες σε σχέση με τον Νοέμβριο, φτάνοντας το 36,8%, προσφέροντας επιπλέον «αέρα» στη Ν.Δ.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει άνοδο 1,4 μονάδων και φτάνει στο 32,6%, υπερβαίνοντας το ποσοστό του κόμματός του και διατηρώντας τετραπλάσια αποδοχή σε σχέση με τη δεύτερη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που συγκεντρώνει 8,1%.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρή ηγεμονία μεταξύ των δεξιών ψηφοφόρων με 47,1% και των κεντροδεξιών με 59,8%, ενώ προηγείται και στον χώρο του Κέντρου, επικρατώντας οριακά του ΠΑΣΟΚ.

Αντίθετα, η αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος υποχωρεί από τη δεύτερη στην τέταρτη θέση στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, με μόλις 5,8%.

Στην εκτίμηση ψήφου, το κόμμα του φτάνει στο 13%, σημειώνοντας πτώση μιας μονάδας σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο.

Επιπλέον, το 20,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ των εκλογών του 2023 αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά την κυβέρνηση, ενώ μόλις το 13,5% θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό.