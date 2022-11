Ολλανδία: Ρωσικός πύραυλος κατέρριψε το επιβατικό αεροσκάφος το 2014 στην Ουκρανία

Το ολλανδικό δικαστήριο που χειρίζεται τη δίκη τεσσάρων υπόπτων για την κατάρριψη της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία είχε τον συνολικό έλεγχο των αυτονομιστικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία τη στιγμή που καταρρίφθηκε το αεροπλάνο.

«Από το μισό Μαΐου 2014 η Ρωσία είχε τον λεγόμενο συνολικό έλεγχο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ», δήλωσε ο προεδρεύων δικαστής Χέντρικ Στένχουις αναφερόμενος στην περιοχή όπου πέρασε η επιβατική πτήση στις 17 Ιουλίου 2014.

Από τη διεθνή έρευνα διαπιστώθηκε ότι το αεροπλάνο χτυπήθηκε από πύραυλο ρωσικής προέλευσης και εκτοξεύτηκε από ένα χωριό που κρατούνταν εκείνη την εποχή από φιλορώσους αντάρτες. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη για το περιστατικό. Ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι θα «εξετάσει» την απόφαση του δικαστηρίου.

Διαβάζοντας την ετυμηγορία, ο επικεφαλής δικαστής είπε ότι το δικαστήριο αποφάσισε ότι το MH17 καταρρίφθηκε από έναν πύραυλο BUK ρωσικής κατασκευής από μια φάρμα στην ανατολική Ουκρανία.

Το δικαστήριο καταδίκασε τους τρεις υπόπτους, δύο Ρώσους πρώην αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών και έναν Ουκρανό ηγέτη αυτονομιστών για το ρόλο τους στην κατάρριψη του αεροσκάφους σε ισόβια και αθώωσε έναν. Όλοι τους ήταν απόντες και πιστεύεται ότι βρίσκονται στη Ρωσία, η οποία δεν θα τους εκδώσει.

Επίσης, αποφάσισε ότι πρέπει να καταβάλουν αποζημίωση μεγαλύτερη των 16 εκατομμυρίων ευρώ.

❗️The Hague court sentenced to life imprisonment (in absentia) the former "defense minister" of the self-proclaimed "DPR" Igor Girkin (Strelkov), the former "intelligence chief" of the "DPR" Sergei Dubinsky and a citizen of Ukraine Leonid Kharchenko. pic.twitter.com/MMt2XAxyZW