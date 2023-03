Υπερβολική καταφυγή στη βία και καταχρηστικές συλλήψεις στη διάρκεια διαδηλώσεων στη Γαλλία, κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία, καλώντας τις αρχές να «διασφαλίσουν την ασφάλεια των διαδηλωτών».

«Προειδοποιούμε για την υπερβολική καταφυγή στη βία και σε καταχρηστικές συλλήψεις που αναφέρονται σε πολλά ΜΜΕ», γράφει το γαλλικό παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας σε σειρά tweet στον λογαριασμό του στο Twitter.

Since January '23, protests have been taking place all over #France as part of a social movement opposing pension reforms being pursued by the government.



We are raising the alarm about widespread use of excessive force and arbitrary arrests reported in several media outlets.