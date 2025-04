Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Λυπούμαστε για την αποχώρηση της Ουγγαρίας - Την καλεί να παραμείνει μέλος

Το όργανο διοίκησης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δήλωσε σήμερα ότι λυπάται για την αποχώρηση της Ουγγαρίας από τη συνθήκη του ΔΠΔ, εκτιμώντας ότι κάθε αποχώρηση βλάπτει την "κοινή επιδίωξη της δικαιοσύνης".

"Όταν ένα κράτος συμβαλλόμενο μέρος αποχωρεί από το Καταστατικό της Ρώμης (την ιδρυτική συνθήκη του ΔΠΔ), αυτό επισκιάζει την κοινή μας επιδίωξη της δικαιοσύνης και αποδυναμώνει την αποφασιστικότητά μας για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας", δήλωσε η προεδρία της Συνέλευσης των Κρατών Μελών σε ανακοίνωση.

Το Δικαστήριο είναι "στο κέντρο της παγκόσμιας δέσμευσης για να λογοδοτούν" οι υπεύθυνοι και η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να "το υποστηρίξει ανεπιφύλακτα", προστίθεται στην ανακοίνωση. "Η δικαιοσύνη απαιτεί την ενότητά μας", υπογράμμισε η προεδρία.

Ταυτόχρονα το προεδρείο έτεινε το χέρι στην Ουγγαρία, εκτιμώντας ότι κάθε μέλος του Καταστατικού της Ρώμης έχει "το δικαίωμα να εκφράζει τις ανησυχίες του ενώπιον της Συνέλευσης".

"Το προεδρείο ενθαρρύνει ιδιαιτέρως την Ουγγαρία να έχει μια εποικοδομητική συζήτηση για το θέμα αυτό" και την προτρέπει να "συνεχίσει να είναι αποφασιστικό μέλος του Καταστατικού της Ρώμης".

Η Βουδαπέστη ανακοίνωσε σήμερα ότι άρχισε τη διαδικασία για την αποχώρησή της από το ΔΠΔ την ώρα που ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν υποδεχόταν τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Την αποχώρησή της ανακοίνωσε η Ουγγαρία από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο την Πέμπτη (03/04), κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης στη Βουδαπέστη του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το διεθνές δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προσκάλεσε τον Ισραηλινό ομόλογό του να επισκεφθεί τη Βουδαπέστη τον Νοέμβριο μία ημέρα μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης.

Το Ισραήλ απέρριψε τις κατηγορίες που οδήγησαν στην έκδοση εντάλματος ως «πολιτικά κινούμενες» και τροφοδοτούμενες από «αντισημιτισμό».

BREAKING:



Hungary announces it’s withdrawing from the International Criminal Court (ICC).



The announcement comes as Netanyahu meets with Orban in Budapest today.



🇭🇺🇮🇱 pic.twitter.com/Rt0bMAV2ds