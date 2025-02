Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Καταδικάζουμε τις κυρώσεις του Ντ. Τραμπ

Καταδίκασε την Παρασκευή (07/02) το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος των στελεχών και των εργαζομένων του, και δεσμεύθηκε να συνεχίσει να αποδίδει δικαιοσύνη στον κόσμο.

«Το ΔΠΔ καταδικάζει τη δημοσίευση από τις ΗΠΑ διατάγματος το οποίο έχει στόχο να επιβάλει κυρώσεις σε στελέχη του και να βλάψει το ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό του έργο», επισήμανε το Δικαστήριο σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας: «το Δικαστήριο στηρίζει απόλυτα το προσωπικό του και δεσμεύεται να συνεχίσει να αποδίδει δικαιοσύνη και να ξαναδίνει ελπίδα σε εκατομμύρια αθώα θύματα ωμοτήτων σε όλο τον κόσμο, κάθε φορά που του ζητείται».

Από πλευράς του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογράμμισε ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) «απειλεί την ανεξαρτησία» του. «Η επιβολή κυρώσεων στο ΔΠΔ απειλεί την ανεξαρτησία του Δικαστηρίου και υπονομεύει το σύνολο του συστήματος της διεθνούς δικαιοσύνης», σημείωσε ο Κόστα σε ανάρτησή του στο Χ.

Today I met with Judge Tomoko Akane, president of the International Criminal Court.



The ICC plays an essential role in delivering justice to the victims of some of the world’s most horrific crimes.



Independence and impartiality are crucial characteristics of the Court’s… pic.twitter.com/sfsRPdJT4q