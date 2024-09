Διεθνείς αντιδράσεις από την επίσκεψη Πούτιν στη Μογγολία - Σφοδρές κατηγορίες από την Ουκρανία

Διεθνείς αντιδράσεις έχουν προκληθεί από την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Μογγολία, όπου πραγματοποίησε σήμερα Τρίτη (03/09) συνάντηση με τον Μογγόλο ομόλογό του.

Υπενθυμίζεται ότι ήταν η πρώτη του επίσκεψη σε κράτος μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) από τότε που εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του πέρυσι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν έτυχε θερμής υποδοχής από τιμητική φρουρά όταν προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα το βράδυ της Δευτέρας (02/09) για να ξεκινήσει την υψηλής σημασίας επίσκεψη, η οποία θεωρείται ως επίδειξη ανυπακοής προς το Διεθνές Δικαστήριο, το Κίεβο, τη Δύση και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν ζητήσει τη σύλληψή του.

O Ρώσος Πρόεδρος περπατά στο κόκκινο χαλί που στρώθηκε για την υποδοχή του στη Μογγολία. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Στη συνέχεια, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Μογγολίας, Ουχναάγκιν Χουρελσούχ, στην επιβλητική Πλατεία Τζένγκις Χαν, γνωστή και ως Πλατεία Σουχμπαατάρ, στο Ουλάν Μπατόρ.

Mongolian President Ukhnaagiin Khürelsükh met Putin in Ulaanbaatar - Kremlin Pool



A guard of honor and cavalry escort lined up at Sükhbaatar Square during the ceremony.



Earlier, Mongolia refused to arrest Putin on an ICC warrant despite the fact that the country has ratified… pic.twitter.com/GsEKi8VWcC