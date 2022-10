Διαλύθηκε το ρύγχος αεροσκάφους εν μέσω καταιγίδας

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Παραγουάης ξεκίνησε σήμερα έρευνα σχετικά με την πτήση LA1325 της LATAM Airlines, ο κυβερνήτης της οποίας υποχρεώθηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση αφού διαπίστωσε πως διαλυόταν το ρύγχος του αεροσκάφους εν μέσω σφοδρής καταιγίδας.

Το Airbus A320 που ανήκει στη θυγατρική της προαναφερθείσας αεροπορικής εταιρείας στην Παραγουάη (LATAM Airlines Paraguay) συνάντησε ακραίες καιρικές συνθήκες, αργά το βράδυ της Τετάρτης, ενώ πετούσε από την Ασουνσιόν με προορισμό το Σαντιάγο της Χιλής.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται οι στιγμές τρόμου για τους επιβάτες, καθώς το αεροπλάνο τραντάζεται και αστραπές διακρίνονται από τα παράθυρα.

Το αεροπλάνο επέστρεψε στην πρωτεύουσα της Παραγουάης και προσγειώθηκε με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών και των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, οι εικόνες από το διαλυμένο ρύγχος και τις ρωγμές στο τζάμι του πιλοτηρίου σοκάρουν.

