Διαδηλώσεις στο Ιράν: Ανησυχία για τα επεισόδια σε κουρδική πόλη

Διεθνή ανησυχία προκαλεί η καταστολή των διαδηλώσεων σε μια πόλη στο δυτικό Ιράν που κατοικείται από Κούρδους.

Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι, σύμφωνα με αναφορές, οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν πυροβόλα αδιακρίτως στο Σαναντάι.

Η κουρδική ομάδα Hengaw δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο είπε ότι δείχνει αστυνομικούς να πυροβολούν σπίτια στην πόλη και ένα άλλο στο οποίο ακούγονταν πυροβολισμοί και κραυγές.

Τουλάχιστον πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν και 400 τραυματίστηκαν σε όλη την περιοχή από την Κυριακή, σύμφωνα με τις μέχρι ώρας αναφορές.

Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι μεγαλύτερος επειδή οι αρχές διέκοψαν τα τοπικά δίκτυα Διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, δημιουργώντας πολλά εμπόδια στη διασταύρωση των πληροφοριών.

Υπενθυμίζεται ότι διαδηλώσεις κατά του ιερατικού κατεστημένου έχουν σαρώσει σε όλο το Ιράν από τον θάνατο πριν από τρεις εβδομάδες της Mahsa Amini, μιας Κούρδος από τη δυτική πόλη Saqqez που έπεσε σε κώμα αφού συνελήφθη από την αστυνομία ηθικής στην Τεχεράνη για φερόμενη παραβίαση του αυστηρού νόμου για το χιτζάμπ.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο που δείχνει έντονες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη το βράδυ της Δευτέρας. Στα πλάνα ακούγονται επαναλαμβανόμενοι πυροβολισμοί, καθώς και κλάματα και φωνές.

Άλλα πλάνα έδειχναν πλήθος να δέχεται επίθεση. Άδειες σφαίρες, φυσίγγια κυνηγετικών όπλων και δακρυγόνα αφήνονται στους δρόμους, ενώ το προσωπικό ασφαλείας πυροβολεί κατευθείαν προς τα σπίτια.

Last night in #Sanadaj security forces stormed into neighbourhoods. sounds of gunfire could be heard. Many injured and arrested. In another part of the city revolutionary guards mistakenly fired on their own militias, at least one killed and more injured. #Mahsa_Amini‌ pic.twitter.com/9HEVJbpoTG