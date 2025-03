Συναγερμός στη Βόρεια Θάλασσα: Δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο - Τουλάχιστον 32 τραυματίες (pics&vids)

Τουλάχιστον 32 τραυματίες μεταφέρθηκαν στη στεριά, έπειτα από σύγκρουση ενός δεξαμενόπλοιου και ενός φορτηγού πλοίου στη Βόρεια Θάλασσα, με τη βρετανική ακτοφυλακή να αναφέρει ότι μια «αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη» για τον «πιθανό» κίνδυνο ρύπανσης από ναυτικό δυστύχημα.

«Το συμβάν συνεχίζεται ακόμη και η αξιολόγηση πιθανών απαραίτητων μέτρων ελέγχου της ρύπανσης βρίσκεται σε εξέλιξη», σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη στεριά στο Γκρίμσμπι (βορειοανατολική Αγγλία), είπε ο διοικητής του λιμένα, ο Μάρτιν Μπόιερς, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι τραυματίες έφτασαν στη στεριά «με τρία σκάφη» και «ασθενοφόρα κάνουν ουρά στην προκυμαία» του λιμανιού, είπε, διευκρινίζοντας ότι το ένα από τα πλοία ήταν αγκυροβολημένο την ώρα της σύγκρουσης.

Στο BBC είπε ότι μετά τη σύγκρουση φάνηκε από το λιμάνι μια «τεράστια πύρινη σφαίρα», προσθέτοντας ότι τα πλοία έπλεαν πολύ μακριά από την ακτή για να υπάρχει οπτική επαφή.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να ξεσπάσουν πελώριες πυρκαγιές και στα δύο πλοία. Οι βρετανικές αρχές αντέδρασαν κατεπειγόντως, αναπτύσσοντας αεροσκάφη και ναυαγοσωστικές λέμβους.

Reports of two vessels colliding off the coast of England, appears an oil tanker is actively burning and spilling oil into the North Sea

Εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας Stena δήλωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων, ιδιοκτησίας της που διαχειρίζεται η αμερικανική εταιρεία Crowley είναι το ένα από τα πλοία που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας είπαν στο Reuters ότι τα δύο εμπλεκόμενα πλοία είναι το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων Stena Immaculate και το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Solong.

Τα περισσότερα από 20 άτομα πληρώματος του χημικού δεξαμενόπλοιου Stena Immaculate είναι όλα ασφαλή, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Stena Bulk στο BBC.

Τηλεοπτικές εικόνες που μετέδωσε το BBC δείχνουν τουλάχιστον ένα πλοίο να φλέγεται με σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

Ο συναγερμός για το συμβάν σήμανε στις 10:48, τοπική ώρα (12:48 ώρα Ελλάδας).

Το Reuters ανέφερε μια δήλωση του 2023 του ναυτιλιακού διευθυντή της Crowley που δείχνει ότι το Stena Immaculate ήταν μέρος του στόλου δεξαμενόπλοιων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον στρατό των ΗΠΑ.

«Τα δεξαμενόπλοια θα συνεχίσουν τις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες, αλλά μπορούν να ναυλωθούν σε βραχυπρόθεσμη βάση για να εξυπηρετήσουν τις δραστηριότητες της κυβέρνησης των ΗΠΑ», ανέφερε η ανακοίνωση της αμερικανικής εταιρείας.

Στο σημείο σπεύδουν ελικόπτερο, σωστικές λέμβοι και παρακείμενα σκάφη με δυνατότητα πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα πλοίο είναι πετρελαιοφόρο με σημαία των ΗΠΑ, ονόματι Stena Immaculate και το άλλο είναι το Solong - ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που πλέει υπό πορτογαλική σημαία.

A US-registered oil tanker, the Stena Immaculate, and a Portuguese-flagged container ship named Solong collided in the North Sea, the Coastguard said



Follow the latest updates ⬇️https://t.co/zvLq6KV1Ky pic.twitter.com/RDbbQRyhQp — The Telegraph (@Telegraph) March 10, 2025

Σημειώνεται ότι το ελικόπτερο απογειώθηκε από το Humberside και κατευθύνθηκε στο σημείο μαζί με σωστικές λέμβους από το Skegness, το Bridlington, το Maplethorpe και το Cleethorpes, και ένα αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας της HM Coastguard, καθώς και κοντινά σκάφη με δυνατότητα πυρόσβεσης, σύμφωνα με πληροφορίες του SkyNews.

Listen to the coastguard warning that jet A1 fuel is on fire after an oil tanker and cargo vessel collide in the North Sea 🔥



Source: Metro pic.twitter.com/3Du2HGTY4J — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 10, 2025

Η ακτοφυλακή δέχθηκε κλήση στις 9:48 π.μ. (τοπική ώρα, 11:48 π.μ. ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα εντοπισμού πλοίων MarineTraffic, το Stena Immaculate είχε ταξιδέψει από το ελληνικό λιμάνι των Αγίων Θεοδώρων και ήταν αγκυροβολημένο έξω από το Χαλ της Αγγλίας.

BREAKING: First footage from the scene of the tanker and cargo vessel colliding in the North Sea appears to show billowing smoke and fire in the aftermath of the incident



Live updates ➡️ https://t.co/bXtE1qXYiZ



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/3XCQuquE3P — Sky News (@SkyNews) March 10, 2025

Εκπρόσωπος της HM Coastguard δήλωσε: «Η ακτοφυλακή του Ηνωμένου Βασιλείου είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά.»

«Η HM Coastguard συντονίζει επί του παρόντος την ανταπόκριση έκτακτης ανάγκης σε αναφορές για σύγκρουση μεταξύ δεξαμενόπλοιου και φορτηγού πλοίου στα ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ.»

Η πλήρης ανακοίνωση της Βρετανικής Ακτοφυλακής:

«Η HM Coastguard συντονίζει επί του παρόντος την ανταπόκριση έκτακτης ανάγκης σε αναφορές για σύγκρουση μεταξύ δεξαμενόπλοιου και φορτηγού πλοίου στα ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ.

Ο συναγερμός σήμανε στις 9:48 π.μ.

Κλήθηκε ένα ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής από το Humberside, μαζί με σωστικές λέμβους από το Skegness, το Bridlington, το Maplethorpe [sic] και το Cleethorpes, ένα αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας της HM Coastguard και κοντινά σκάφη με δυνατότητα πυρόσβεσης.

Το περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη».

