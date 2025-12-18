Deutsche Welle: Μάχη στις Βρυξέλλες για τα ρωσικά assets

Κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής ασφάλειας καλούνται να λάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη διάρκεια της συνόδου κορυφής, στις Βρυξέλλες. Βασικό θέμα της και το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν αφορά το πώς θα εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για την επόμενη διετία (2026-2027).

Το διακύβευμα είναι μεγάλο, με την πρόεδρο της Κομισιόν αλλά και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υπογραμμίζουν προσερχόμενοι στο Συμβούλιο ότι δεν θα αποχωρήσουν χωρίς λύση. Η Ουκρανία πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπη με ενδεχόμενο χρεοκοπίας τον Μάρτιο, χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας.

Χρήση ρωσικών assets ή κοινός δανεισμός

Η πρόταση της Κομισιόν αφορά παροχή δανείου προς το Κίεβο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια και δύο επιλογές: χρήση των λεγόμενων «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη ή κοινό δανεισμό.

Την πρώτη επιλογή «μπλοκάρει» ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, λόγω πιθανών ρωσικών αντιποίνων, καθώς το βελγικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear κρατά το μεγαλύτερο ποσό (185 δισ. από τα συνολικά 210) σε όλη την Ευρώπη. Νωρίτερα σήμερα επανέλαβε τις απαιτήσεις του: έγγραφες δεσμευτικές και απεριόριστες εγγυήσεις από τα κράτη μέλη, ώστε να αναλάβουν από κοινού το ρίσκο. Στο πλευρό του εσχάτως στέκονται η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Τσεχία και η Μάλτα.

Τα βασικά σενάρια είναι τα εξής: είτε η ΕΕ να δανειστεί το ποσό που απαιτείται έναντι της ασφάλειας του προϋπολογισμού της και στη συνέχεια να δανείσει την Ουκρανία, που απαιτεί όμως ομοφωνία που μπλοκάρει η Ουγγαρία, είτε η κάθε χώρα να συγκεντρώσει χρήματα από τις αγορές και να τα μεταβιβάσει στο Κίεβο με κίνδυνο αύξησης του χρέους τους.

Για τον λόγο αυτό, η πλειοψηφία, κυρίως οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες, αλλά και άλλες υπερχρεωμένες όπως η Ελλάδα, θεωρούν ότι η χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι καλύτερο σενάριο.

Αγροτικές κινητοποιήσεις στις Βρυξέλλες

Η σύνοδος διεξάγεται υπό την «πίεση» περίπου 10.000 τρακτέρ στις Βρυξέλλες, καθώς οι αγρότες διαμαρτύρονται για την πιθανή υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) το Σάββατο, αλλά και τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί πάντως από το Ευρωκοινοβούλιο «δικλείδες» ασφαλείας για τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τα ζωικά προϊόντα της χωρών της Mercosur, ενώ η πρόταση της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό έχει διασφαλίσει ποσό επαρκές για την αγροτική πολιτική.

Ο Μερτς σκοπεύει να επιτρέψει τη διάθεση των ρωσικών κεφαλαίων που είναι παγωμένα στη χώρα του

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς σχεδιάζει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Βελγίου και να διαθέσει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στη ρωσική κεντρική τράπεζα και βρίσκονται στη Γερμανία, προκειμένου να στηρίξει την Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa την Πέμπτη.

Το πρακτορείο επικαλείται πηγές που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ρωσικά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή δανείων έως και 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία τα επόμενα δύο χρόνια. Μακροπρόθεσμα, το ποσό αυτό θα μπορούσε να φτάσει τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, η Ρωσία θα πάρει πίσω τα χρήματά της μόνο εάν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία μετά το τέλος του επιθετικού της πολέμου.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει έως τώρα αποκαλύψει το ακριβές ποσό των χρημάτων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που βρίσκονται στη Γερμανία. Η μόνη δημόσια δήλωση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα είναι ότι περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν παγώσει ή ακινητοποιηθεί σε σχέση με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτό περιλαμβάνει παγωμένα κεφάλαια και οικονομικούς πόρους που ανήκουν σε καταχωρημένα άτομα ή οντότητες, καθώς και «ξένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που υπόκεινται σε απαγόρευση συναλλαγών».

Σε περίπτωση που τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια χρειαστεί απροσδόκητα να αποδεσμευτούν, ως αποτέλεσμα π.χ. διεθνών δικαστικών αποφάσεων ή διακανονισμών, το σχέδιο ορίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα παρέχουν εγγυήσεις που θα επιτρέπουν στα επηρεαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποπληρώσουν αμέσως τα κεφάλαια στη Ρωσία. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι αυτό θα ήταν πολύ πιο εύκολο να παρουσιαστεί στους πολίτες της ΕΕ απ’ ότι η έκδοση νέου ευρωπαϊκού χρέους ειδικά για την Ουκρανία.

Πηγές της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσαν σήμερα το απόγευμα σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων ότι υπήρξε πρόοδος και ότι τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόσθεσαν ωστόσο ότι δεν έχουν ακόμη επιτύχει τον στόχο τους.