Deutsche Welle: Η ασθενής ρωσική οικονομία πιέζει τον Πούτιν

Η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει τους φόρους και να μειώσει τις δαπάνες για να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα. Ο προϋπολογισμός για το 2026 κατατέθηκε στη Δούμα στις 29 Σεπτεμβρίου ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ήδη από την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου ότι θα αυξήσει τον ΦΠΑ από 20% σε 22% παρά τις αντίθετες υποσχέσεις.

Η μείωση των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου ασκεί επίσης πίεση στον προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, αναμένονται περικοπές στις δαπάνες που δεν σχετίζονται με την άμυνα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δαπανών.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ρωσίας έχει αυξηθεί σε περίπου 4,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια (42,7 δισεκατομμύρια ευρώ). Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1,9% του ΑΕΠ και το υπουργείο Οικονομικών αναμένει ότι το έλλειμμα θα αυξηθεί στα 5,7 τρισεκατομμύρια ρούβλια μέχρι το τέλος του έτους.

Οι επιθέσεις με ουκρανικά drones έχουν αντίκτυπο

Η οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό εδώ και λίγο καιρό. Γεγονός που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στις 24 Σεπτεμβρίου, ανάρτησε στο κοινωνικό του δίκτυο Truth Social: «Ο Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα και είναι καιρός να δράσει η Ουκρανία».

Ένας σημαντικός λόγος για τις γενικές οικονομικές δυσκολίες είναι η μείωση των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και οι νέοι αγοραστές στην Κίνα και την Ινδία αύξησαν τα έσοδα το 2022. Τα έσοδα παρέμειναν υψηλά το 2023 παρά τις δυτικές κυρώσεις και τη φθίνουσα εξάρτηση της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια.

Ωστόσο, η πτώση των τιμών του πετρελαίου, το ισχυρό ρούβλι, οι επιθέσεις στα διυλιστήρια και ο αντίκτυπος των κυρώσεων επηρεάζουν τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος του Κρεμλίνου. Τα κρατικά έσοδα από φυσικό αέριο και πετρέλαιο τον Σεπτέμβριο αναμένεται να είναι 23% χαμηλότερα από πέρυσι, θολώνοντας τις οικονομικές προβλέψεις.

Πηγή: Deutsche Welle