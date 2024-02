Μια φρεγάτα του γερμανικού ναυτικού που στάλθηκε για να προστατεύσει εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα παραλίγο να καταρρίψει ένα αμερικανικό drone, κατά λάθος, μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.

Σύμφωνα τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης το γερμανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος την περασμένη Δευτέρα, χωρίς να κατονομάσει τη χώρα, στην οποία ανήκε το drone.

Η φρεγάτα Hessen (F221) άνοιξε πυρ όταν δεν κατάφερε να αναγνωρίσει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη γερμανική πόλη Oberviechtach, συμπληρώνοντας ότι το UAV «δεν χτυπήθηκε».

Όπως αναφέρει η εβδομαδιαία εφημερίδα Der Spiegel, η φρεγάτα εκτόξευσε δύο πυραύλους εναντίον του drone αλλά και οι δύο συνετρίβησαν στη θάλασσα λόγω «τεχνικού ελαττώματος», με το γερμανικό μέσο να προσθέτει, επικαλούμενο πηγές που δεν τις κατονομάζει ότι το drone που παραλίγο να καταρριφθεί ήταν ένα αμερικανικό Reaper.

Μπορεί να επιχειρούσε στην περιοχή «ως μέρος μιας αμερικανικής αντιτρομοκρατικής αποστολής» που δεν σχετίζεται με την αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα, πρόσθεσε το Spiegel.

Σύμφωνα με τον Bild «το περιστατικό είναι ενδεικτικό της εν μέρει ερειπωμένης κατάστασης του γερμανικού στρατού υπό τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους» και κάνει λόγο για «ντροπιαστικό» γεγονός.

Πρόκειται για drone τύπου MQ-9 Reaper που, όπως γράφει η εφημερίδα, μπορεί να φτάσει σε ύψος 12.000 μέτρων. Το μέγιστο επιχειρησιακό ύψος του γερμανικού αντιαεροπορικού πυραύλου SM-2 είναι πάνω από 20.000 μέτρα, με την Bild να σημειώνει πως το κόστος του ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ.

JUST IN - German frigate "Hessen" mistakenly fired at a U.S. MQ-9 Reaper drone over the Red Sea on Monday; both missiles malfunctioned and fell into the sea — BILD pic.twitter.com/3oPHK9dyCh