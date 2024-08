«Δεν γυρνάμε πίσω»: Η προεκλογική αφίσα της Χάρις δια χειρός Σέπαρντ Φέιρι

Εμπνευσμένη από το σύνθημα «Δεν γυρνάμε πίσω» της εκστρατείας της υποψήφιας των Δημοκρατικών είναι η επίσημη προεκλογική αφίσα της Κάμαλα Χάρις με τίτλο «FORWARD», την οποία σχεδίασε μία από τις πιο θρυλικές μορφές στην ιστορία του γκράφιτι, ο Σέπαρντ Φέιρι (Shepard Fairey). Πρόκειται για το πρώτο έργο τέχνης του καλλιτέχνη με θέμα την κούρσα για τον Λευκό Οίκο για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η αφίσα απεικονίζει την Χάρις προφίλ, με αυτοπεποίθηση, ελαφρύ χαμόγελο να κοιτάζει ψηλά ενώ στο κάτω μέρος γράφει με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «FORWARD».

#KamalaHarrisForward I believe VP Kamala Harris and her VP pick Tim Walz are our best chance to move forward. They are our best chance to push back on encroaching fascism and threats to democracy, and our best chance for creating the world we all desire and deserve. Politics is… pic.twitter.com/8tTuLfIbEw