Νέο σοκαριστικό βίντεο δείχνει την κοπέλα που σκοτώθηκε την Τετάρτη από πυρά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης να αψηφά τους πράκτορες της ICE, αλλά αρχικά να συνομιλεί μαζί τους.

Το βίντεο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, δείχνει τις στιγμές λίγο πριν τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γουντ στη Μινεάπολη από έναν ομοσπονδιακό πράκτορα, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων γύρω από την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ στην πόλη.

WATCH: New video shows federal agent perspective during Minneapolis ICE shooting that left 37-year-old Renee Nicole Good dead pic.twitter.com/n8PKxklDJl — Rapid Report (@RapidReport2025) January 9, 2026

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από το σημείο θέασης ενός πράκτορα της ICE, δείχνει το Honda Pilot της Γκουντ παρκαρισμένο στη μέση ενός δρόμου, εμποδίζοντας την κυκλοφορία.

«Εντάξει, φίλε», λέει η Γκουντ σε έναν πράκτορα. «Δεν είμαι θυμωμένη».

Ο πράκτορας περπατάει γύρω από το όχημα για να ελέγξει την πινακίδα κυκλοφορίας. Δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άλλος πράκτορας φαίνεται να περπατάει προς την πλευρά της οδηγού του οχήματος και τη διατάζει να βγει.

«Βγες από το αυτοκίνητο. Βγες από το γ....ο αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει ο πράκτορας.

Στη συνέχεια, η Γκουντ κάνει όπισθεν με το όχημα, πριν το μετακινήσει προς τον πράκτορα. Ακούγεται να λέει «γουόα» πριν ακουστούν πυροβολισμοί.

Το όχημα της 37χρονης στη συνέχεια συγκρούεται με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της έχουν πυροδοτήσει θύελλα επικρίσεων κατά της κυβέρνησης Τραμπ και καταδίκη των ενεργειών των πρακτόρων της ICE.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι πράκτορες ενήργησαν σε αυτοάμυνα και χαρακτήρισαν το περιστατικό πράξη εγχώριας τρομοκρατίας, ενώ Δημοκρατικοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας.