Η πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, δήλωσε στο BBC ότι ενδέχεται να θέσει ξανά υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο.

Στην πρώτη της συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Harris είπε ότι «πιθανώς» μια μέρα θα γίνει πρόεδρος και εξέφρασε την πεποίθηση της ότι στο μέλλον θα υπάρξει γυναίκα στον Λευκό Οίκο.

Κάνοντας την πιο σαφή ένδειξη μέχρι σήμερα ότι σκοπεύει να διεκδικήσει ξανά την προεδρία το 2028, μετά την ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, η Harris αψήφησε τις δημοσκοπήσεις που την θεωρούν «αδύναμη» επιλογή για τους Δημοκρατικούς στην επόμενη εκλογή.

Στη συνέντευξη στο Sunday with Laura Kuenssberg, η Χάρις στράφηκε επίσης εναντίον του πρώην αντιπάλου της, χαρακτηρίζοντας τον Τράμπ «τύραννο», και είπε ότι οι προειδοποιήσεις που είχε κάνει γι’ αυτόν στην προεκλογική εκστρατεία έχουν επιβεβαιωθεί.

Καθώς το Δημοκρατικό Κόμμα αναζητά απαντήσεις για τη συντριπτική νίκη του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ πριν από έναν χρόνο, μεγάλο μέρος της ευθύνης έχει αποδοθεί στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για το ότι δεν παραιτήθηκε νωρίτερα.

Ωστόσο, έχουν τεθεί και ερωτήματα σχετικά με το αν η Χάρις θα μπορούσε να διεκπεραιώσει καλύτερα την εκστρατεία της και να παρουσιάσει ένα σαφέστερο μήνυμα για το κορυφαίο ζήτημα, την οικονομία.



Στην συνέντευξη στο BBC, η Χάρις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά τον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι οι ανιψιές της θα δουν «σίγουρα, μέσα στη ζωή τους» μια γυναίκα πρόεδρο.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν εκείνη, απάντησε «πιθανώς», επιβεβαιώνοντας ότι εξετάζει μια νέα υποψηφιότητα για την κορυφαία θέση.

Η Χάρις είπε ότι δεν έχει λάβει ακόμη κάποια απόφαση, αλλά τόνισε ότι εξακολουθεί να βλέπει το μέλλον της στην πολιτική.

«Δεν έχω τελειώσει», δήλωσε η πρώην αντιπρόεδρος. «Έχω ζήσει ολόκληρη την καριέρα μου με μια ζωή αφιερωμένη στη δημόσια υπηρεσία και είναι στο DNA μου».

'I am not done' - @KamalaHarris tells BBC she may run for president again pic.twitter.com/1VtE2n13fr — Peter Stefanovic (@PeterStefanovi2) October 25, 2025

Απαντώντας στις πιθανότητες που την τοποθετούν ως αουτσάιντερ για να κερδίσει μια θέση στο ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών - ακόμη και πίσω από τον ηθοποιό του Χόλιγουντ, Dwayne “The Rock” Johnson - είπε ότι ποτέ δεν άκουγε τις δημοσκοπήσεις.

«Αν άκουγα τις δημοσκοπήσεις, δεν θα είχα θέσει υποψηφιότητα για την πρώτη μου θέση, ούτε για τη δεύτερη - και σίγουρα δεν θα καθόμουν εδώ».