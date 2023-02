Δεκάδες οπαδοί του Οτσαλάν εισέβαλαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (vids)

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεκόπη από διαμαρτυρόμενους επισκέπτες που φώναζαν συνθήματα υπέρ του Αμντουλάχ Οτσαλάν. Είναι η 24η επέτειος από την απαγωγή του από την ελληνική Πρεσβεία στην Κένυα και τη μεταφορά και παράδοσή του στην Τουρκία.

Major disruption right now by Turkish Kurds - in public gallery, shouting, chanting & throwing missiles down on Parliament .

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, φυγαδεύτηκε από το σημείο.

Νωρίτερα σήμερα επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση κατόπιν αιτήματος της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με θέμα: «Η διάβρωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα: Το σκάνδαλο των υποκλοπών και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης», στην οποία θα μιλούσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Kurdish Revolutionary Youth disrupts the European Parliament session demanding the freedom of Rêber APO!



Civil disobedience action is being carried out under the leadership of the members of TCŞ and TekoJIN!