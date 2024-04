Δανία: Τελευταία στιγμή σώθηκαν οι εργάτες από τη φωτιά στο παλαιό Χρηματιστήριο (pic&vids)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης (16/04), στο παλαιό κτίριο του Χρηματιστηρίου της Κοπεγχάγης στη Δανία, στο οποίο πραγματοποιούνταν τις τελευταίες εβδομάδες εργασίες αναστήλωσης. Λίγο πριν καταρρεύσει η στέγη κατάφεραν να διαφύγουν από το φλεγόμενο κτίριο εργάτες που ήταν σε σκαλωσιά έξω από αυτό.

Τη στέγη να καίγεται λίγο πριν καταρρεύσει η σπείρα δείχνει βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

A fire ripped through Denmark's old stock exchange building in Copenhagen Tuesday and tore down the 400-year-old structure's iconic dragon-tail spire https://t.co/d7BTETqLGQ pic.twitter.com/CfajjfU3N5 — Bloomberg (@business) April 16, 2024

Στη σκαλωσιά ήταν 14 άνθρωποι, ένας εκ των οποίων, όπως αναφέρει η Daily Mail, ήταν 60χρονος εργάτης που πήρε μια φωτογραφία της φλεγόμενης οροφής και είπε στους συναδέλφους του να φύγουν.

BREAKING:



Denmark is having its “Notre Dame moment”



The historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire.



It was built in 1625 and is one of the city’s most beautiful buildings with its elegant spire



Yesterday was the 5th anniversary of the Notre Dame fire pic.twitter.com/8j6bPsHvaD — Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2024

«Πρέπει να κατέβουμε, πρέπει να φύγουμε», φώναζαν οι εργαζόμενοι.

Οι Αρχές, ακόμη και οι περαστικοί, έσπευσαν να διασώσουν όσα έργα τέχνης μπορούσαν από το κτίριο που φλεγόταν.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Η φωτιά στο ιστορικό κτίριο, το οποίο είναι γνωστό ως Borsen, ξέσπασε γύρω στις 8:00 (τοπική ώρα). Η Πυροσβεστική έφτασε γρήγορα στο κτίριο της πόλης της Κοπεγχάγης, και διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη γύρω περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του CNBC, ένα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην κατάσβεση είναι οι σκαλωσιές που είχαν στηθεί γύρω από το κτίριο στο πλαίσιο των εργασιών αναστήλωσης.

WATCH: Moment iconic spire of Copenhagen's stock exchange building collapses onto the street below as fire ravages historic building#Børsen #emergency



Credit: @CatchUpFeed pic.twitter.com/OEfaPGii0a — Video Forensics (@Video_Forensics) April 16, 2024

Ο ίδιος ανέφερε ότι είδε ανθρώπους να μπαίνουν μέσα στο κτίριο για να «διασώσουν» κάποιους από τους ανεκτίμητους πίνακες που βρίσκονται στο εσωτερικό του.

Κατέρρευσε η οροφή

Το εμβληματικό κωδωνοστάσιο στην οροφή του κτηρίου κατέρρευσε.

Το περιστατικό έρχεται σχεδόν ακριβώς πέντε χρόνια μετά από την πυρκαγιά-μαμούθ που έπληξε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων στη γαλλική πρωτεύουσα του Παρισιού, η οποία προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο στις 15 Απριλίου 2019.

A fire broke out at Denmark’s Old Stock Exchange in Copenhagen on Tuesday, April 16, causing the 17th-century building’s well-known spire to collapse. Danish Culture Minister Jakob Engel-Schmidt said on X that "400 years of Danish cultural heritage [are] in flames.” pic.twitter.com/4OSUVb3ynI — Newsweek (@Newsweek) April 16, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες εντός του κτηρίου δεν υπήρχαν άτομα, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό πώς ξέσπασε η πυρκαγιά.