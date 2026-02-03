Δανία: Πολυετής κάθειρξη σε δύο νεαρούς Σουηδούς για την επίθεση με χειροβομβίδες στην πρεσβεία του Ισραήλ

Δύο Σουηδοί ηλικίας 18 και 21 ετών καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Δανίας σε ποινές κάθειρξης 12 και 14 ετών με την κατηγορία της «τρομοκρατίας» επειδή τον Οκτώβριο του 2024 έβαλαν στο στόχαστρο την πρεσβεία του Ισραήλ με δύο χειροβομβίδες.

«Οι δύο άνδρες εκτόξευσαν χειροβομβίδες με σκοπό να τρομοκρατήσουν τον ισραηλινό και τον δανέζικο πληθυσμό (…) κατά συνέπεια η επίθεση συνιστά τρομοκρατική ενέργεια» ανέφερε η αστυνομία.

Το δικαστήριο της Κοπεγχάγης έκρινε εξάλλου ότι οι κατηγορούμενοι, που τότε ήταν 16 και 18 ετών, ενέργησαν κατόπιν συνεννόησης με έναν ή περισσότερους συνεργούς, άγνωστης ταυτότητας, που είναι μέλη ενός εγκληματικού δικτύου στη Σουηδία. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο νεότερος από τους δύο, που διώκεται και στη Σουηδία για επίθεση στην ισραηλινή πρεσβεία της Στοκχόλμης, παραδέχτηκε ότι ανήκει στην εγκληματική οργάνωση Foxtrot, η οποία τον στρατολόγησε ενώ ήταν ακόμη στο γυμνάσιο.

«Το εγκληματικό δίκτυο δρούσε ως ένοπλο τμήμα μιας μεσανατολίτικης τρομοκρατικής οργάνωσης στη Δανία, όπου η πρεσβεία του Ισραήλ ορίστηκε ως στόχος της επίθεσης», εκτίμησε ο εισαγγελέας Σόρεν Χάρμπο. «Οι δύο δράστες ήξεραν ότι οι χειροβομβίδες θα χρησιμοποιούνταν για να σταλεί ένα μήνυμα στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

Τη νύχτα της 2ας Οκτωβρίου 2024 ακούστηκαν δύο εκρήξεις κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ, στη συνοικία Χέλερουπ της Δανίας. Κανείς δεν τραυματίστηκε, όμως προκλήθηκαν ζημιές στη βεράντα ενός σπιτιού δίπλα στη διπλωματική αποστολή.

Σε μία από τις χειροβομβίδες, που βρέθηκε σε έναν κήπο, η αστυνομία εντόπισε το DNA του 18χρονου.

Οι δύο Σουηδοί θα απελαθούν αφού εκτίσουν την ποινή τους. Καταδικάστηκαν επίσης για απόπειρα δολοφονίας των ενοίκων του σπιτιού, όμως απαλλάχθηκαν για την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο των στρατιωτών φρουρών της πρεσβείας.

Τον Μάιο του 2024 οι υπηρεσίες πληροφοριών της Σουηδίας ανέφεραν ότι το Ιράν στρατολογούσε μέλη σουηδικών εγκληματικών οργανώσεων για να εκτελέσουν «βίαιες ενέργειες» εναντίον του Ισραήλ, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει.