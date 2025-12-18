Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ζητήσουν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υιοθετήσουν επειγόντως τα αναγκαία εργαλεία για τη θέσπιση ενός «δανείου αποζημιώσεων» για την Ουκρανία, το οποίο θα βασίζεται στα ταμειακά διαθέσιμα που συνδέονται με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που είδε το Reuters, το οποίο παραμένει υπό διαμόρφωση και μπορεί να τροποποιηθεί.

Το προσχέδιο περιλαμβάνει σειρά όρων και προϋποθέσεων για το δάνειο, μεταξύ των οποίων ο πλήρης σεβασμός των συμβατικών υποχρεώσεων των κατόχων των περιουσιακών στοιχείων, η ίση μεταχείριση, η συμμόρφωση με διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, καθώς και η πρόβλεψη ότι τα κεφάλαια θα στηρίζουν τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την ουκρανική αμυντική βιομηχανία.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιθυμούν το δάνειο αποζημιώσεων να αρχίσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία από το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καλύπτοντας και τις στρατιωτικές της ανάγκες.

Ωστόσο, το σχετικό τμήμα του κειμένου εμφανίζεται εντός αγκυλών, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η πρόταση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί και παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται.

Μάχη στις Βρυξέλλες για τα ρωσικά assets

Το διακύβευμα είναι μεγάλο, με την πρόεδρο της Κομισιόν αλλά και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υπογραμμίζουν προσερχόμενοι στο Συμβούλιο ότι δεν θα αποχωρήσουν χωρίς λύση.

Η Ουκρανία πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπη με ενδεχόμενο χρεοκοπίας τον Μάρτιο, χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας, σύμφωνα με την DW.

Χρήση ρωσικών assets ή κοινός δανεισμός

Η πρόταση της Κομισιόν αφορά παροχή δανείου προς το Κίεβο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια και δύο επιλογές: χρήση των λεγόμενων «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη ή κοινό δανεισμό.

Την πρώτη επιλογή «μπλοκάρει» ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, λόγω πιθανών ρωσικών αντιποίνων, καθώς το βελγικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear κρατά το μεγαλύτερο ποσό (185 δισ. από τα συνολικά 210) σε όλη την Ευρώπη.

Νωρίτερα σήμερα επανέλαβε τις απαιτήσεις του: έγγραφες δεσμευτικές και απεριόριστες εγγυήσεις από τα κράτη μέλη, ώστε να αναλάβουν από κοινού το ρίσκο. Στο πλευρό του εσχάτως στέκονται η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Τσεχία και η Μάλτα.

Τα βασικά σενάρια είναι τα εξής: είτε η ΕΕ να δανειστεί το ποσό που απαιτείται έναντι της ασφάλειας του προϋπολογισμού της και στη συνέχεια να δανείσει την Ουκρανία, που απαιτεί όμως ομοφωνία που μπλοκάρει η Ουγγαρία, είτε η κάθε χώρα να συγκεντρώσει χρήματα από τις αγορές και να τα μεταβιβάσει στο Κίεβο με κίνδυνο αύξησης του χρέους τους.

Για τον λόγο αυτό, η πλειοψηφία, κυρίως οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες, αλλά και άλλες υπερχρεωμένες όπως η Ελλάδα, θεωρούν ότι η χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι καλύτερο σενάριο.

Αγροτικές κινητοποιήσεις στις Βρυξέλλες

Η σύνοδος διεξάγεται υπό την «πίεση» περίπου 10.000 τρακτέρ στις Βρυξέλλες, καθώς οι αγρότες διαμαρτύρονται για την πιθανή υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) το Σάββατο, αλλά και τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί πάντως από το Ευρωκοινοβούλιο «δικλείδες» ασφαλείας για τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τα ζωικά προϊόντα της χωρών της Mercosur, ενώ η πρόταση της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό έχει διασφαλίσει ποσό επαρκές για την αγροτική πολιτική.