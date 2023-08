Daily Mail: Νέος μυστηριώδης θάνατος Ρώσου στρατηγού στη Μόσχα

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία αρκετοί υψηλόβαθμοι συνεργάτες του Ρώσου προέδρου έχουν πεθάνει υπό μυστηριώδεις συνθήκες και χωρίς καμία προφανή αίτια.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με την Daily Mail, ένας Ρώσος στρατηγός ο 69χρονος Γκενάντι Λοπίρεφ, που ήταν φυλακισμένος και γνώριζε «τα μυστικά του παλατιού του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μαύρη Θάλασσα, αξίας ενός δισ. λιρών», όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, απεβίωσε μυστηριωδώς λίγο πριν από την αποφυλάκισή του.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα ο στρατηγός αρρώστησε ξαφνικά με έντονη δύσπνοια και οι γιατροί του είπαν ότι έπασχε από λευχαιμία, που δεν είχε διαγνωστεί, με την Daily Mail να εκφράζει υποψίες ότι δηλητηριάστηκε καθώς συμπληρώθηκε το διάστημα, που είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για να καταθέσει αίτηση για την υπό όρους αποφυλάκισή του.

Ο στρατηγός Λοπίρεφ είχε καταδικαστεί προ εξαετίας σε δεκαετή κάθειρξη από στρατοδικείο για δωροληψία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών, κατηγορίες που ο ίδιος επέμενε να απορρίπτει ως ανυπόστατες.

Ο στρατηγός είχε υπηρετήσει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSO) κι είχε επιβλέψει την ανέγερση του παλατιού του Πούτιν στο Γκελεντζίκ της Μαύρης Θάλασσας. Επίσης ήταν υπεύθυνος και την ασφάλεια της επίσημης προεδρικής κατοικίας «Μποτσάροφ Ρουτσέι» του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου στο Σότσι.

