Copernicus: Η επιφάνεια των ωκεανών γνώρισε τον θερμότερο Μάιο που έχει ποτέ καταγραφεί

Η επιφάνεια των ωκεανών γνώρισε τον θερμότερο Μάιο που έχει ποτέ καταγραφεί, ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός οργανισμός Copernicus.

«Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των ωκεανών φθάνουν ήδη σε ύψη ρεκόρ και τα στοιχεία μας δείχνουν ότι η μέση θερμοκρασία όλων των ελεύθερων πάγου θαλασσών ήταν τον Μάιο του 2023 υψηλότερη σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον Μάιο», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Σαμάνθα Μπέρτζες, αναπληρώτρια διευθύντρια της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus για την Κλιματική Αλλαγή (C3S).

Η ανακοίνωση βασίζεται στις αναλύσεις μέσω υπολογιστή πλήθους μετρήσεων που προέρχονται από δορυφόρους, αλλά και από πλοία, αεροπλάνα ή μετεωρολογικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί η υπηρεσία Copernicus ανατρέχουν μέχρι το 1950.

Ως προς τις θερμοκρασίες ολόκληρης της υδρογείου, ο Μάιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Ο Μάιος του 2023 ήταν ο δεύτερος θερμότερος σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε το φαινόμενο El Niño που συνεχίζει να αναπτύσσεται στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό», εξηγεί η Σαμάνθα Μπέρτζες.

Το El Niño είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που συνδέεται με την αύξηση των θερμοκρασιών, αυξημένη ξηρασία σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη και ισχυρές βροχοπτώσεις σε άλλες.

Αναπτύχθηκε για τελευταία φορά την περίοδο 2018-2019 και έδωσε την θέση του σε ένα επεισόδιο La Niña που διήρκεσε σχεδόν τρία χρόνια και προκαλεί αντίθετα αποτελέσματα και κυρίως πτώση των θερμοκρασιών.

Στις αρχές του Μαΐου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας έκανε την εκτίμηση ότι υπάρχουν 60% πιθανότητες το El Niño να αναπτυχθεί από σήμερα μέχρι το τέλος του Ιουλίου και 80% από σήμερα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

The #C3S monthly Climate Bulletin is out now: 📈 It was the joint 2nd warmest May. 📈 #Antarctic sea ice extent reached a record low monthly value at 17% below average; 📈 Conditions were drier-than-average in the Iberian Peninsula. More 👉 https://t.co/GLd23NSyeq CC: @OceanTerra pic.twitter.com/UQXyZa1nvk

Η μετεωρολογική άνοιξη, που τοποθετείται από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Μαΐου, ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί στην Ισπανία από την απαρχή των κλιματικών στατιστικών στοιχείων της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet).

Η εποχή, που χαρακτηρίσθηκε από κύμα ζέστης εξαιρετικού χαρακτήρα στο τέλος του Απριλίου, ήταν επίσης η ξηρότερη που έχει ποτέ καταγραφεί, διευκρινίζει η Aemet σε έκθεσή της.

Κατά την διάρκεια αυτών των τριών μηνών, η μέση θερμοκρασία στην Ισπανία ήταν 14,2°, δηλαδή 1,8° περισσότερο του κανονικού για την άνοιξη και 0,3° περισσότερο σε σχέση με το ρεκόρ της αμέσως προηγούμενης θερμότερης άνοιξης του 1997.

Μάζες θερμού και ξηρού αέρα που έφθασε από την Βόρεια Αφρική στο τέλος του Απριλίου προκάλεσε άνοδο ρεκόρ της θερμοκρασίας στην νότια Ισπανία στους 38,8°, μία θερμοκρασία που αντιστοιχεί στον μήνα Ιούλιο.

«Η ακραία ζέστη θα ήταν σχεδόν αδύνατη χωρίς την κλιματική αλλαγή», έδειξε επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στις αρχές του Μαΐου από το World Weather Attribution (WWA), παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων που αποτιμούν την σχέση ανάμεσα στα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και την κλιματική απορρύθμιση.

Αντίθετα, ο Μάιος χαρακτηρίσθηκε από θερμοκρασίες κατά μέσον όρο χαμηλότερες σε σχέση με τις φυσιολογικές για την εποχή, σύμφωνα με την Aemet.

Τα επεισόδια ακραίων υψηλών θερμοκρασιών έχουν πολλαπλασιασθεί τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Ευρώπης που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή. Το 75% του εδάφους της κινδυνεύει με ερημοποίηση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την Aemet, το 2022, με τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και τις καταστροφικές πυρκαγιές, ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει ποτέ καταγραφεί στην Ισπανία.

Copernicus for #drought monitoring 🌡️



The #SierraBoyera reservoir in #Spain🇪🇸 has been without water for several months now - last week, it

was at 0.17% of its capacity



⬇️#Sentinel2🇪🇺 image of the reservoir on 16 May pic.twitter.com/iVa8KqtaeN