CNN: Μπαίνει στον «πάγο» για την ώρα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη

Οι ελπίδες του Ντόναλντ Τραμπ για μια Σύνοδο Κορυφής στη Βουδαπέστη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ξεθώριασαν μετά την αναβολή της προπαρασκευαστικής συνάντησης μεταξύ των κορυφαίων συμβούλων εξωτερικής πολιτικής των δύο ηγετών αυτή την εβδομάδα, ανέφερε το CNN τη Δευτέρα.

Επικαλούμενο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, το CNN είπε ότι ο λόγος για την αναβολή της συνάντησης μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δεν είναι ξεκάθαρος.

Μια πηγή έκανε λόγο για «διαφορετικές προσδοκίες» σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε το CNN.

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ ενδέχεται να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά αυτή την εβδομάδα, ανέφερε το CNN, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο την Δευτέρα, την οποία η Μόσχα χαρακτήρισε «εποικοδομητική».

Η αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Λαβρόφ θεωρήθηκε ως το βασικό προπαρασκευαστικό βήμα για τη δεύτερη σύνοδο κορυφής φέτος μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε τηλεφωνική συνομιλία την περασμένη Πέμπτη να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι επιθυμεί στη Σύνοδο Κορυφή να συζητηθεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία αλλά και τρόποι βελτίωσης των διμερών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον.