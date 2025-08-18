CNN για Τραμπ - Ζελένσκι: Το «πικρό χάπι» που πρέπει να καταπιεί ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να αναμένει μια «δύσκολη» συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, καθώς οι παράμετροι μιας ειρηνευτικής συμφωνίας δεν είναι όλες υπέρ του Κιέβου, δήλωσε Αμερικανός αναλυτής.

«Ο Τραμπ του έχει πει ξεκάθαρα... ότι θα πρέπει να αποδεχτεί ότι το έδαφος που έχει χαθεί είναι ως επί το πλείστον χαμένο μακροπρόθεσμα», δήλωσε στο CNN ο Ρόμπερτ Ίνγκλις, διευθυντής των Κεντρικοευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Ν. Καλιφόρνια.

Ο Ίνγκλις είπε ότι «οποιαδήποτε ψευδαίσθηση για την ανάκτηση της Κριμαίας και μεγάλου μέρους του Ντονμπάς έχει τελειώσει».

«Πίσω από τα παρασκήνια, υπάρχει μια σαφής κατανόηση ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να καταπιεί αυτό το πικρό χάπι. Και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία στο μέλλον», πρόσθεσε.

«Το ίδιο το γεγονός ότι βρίσκονται όλοι εκεί μαζί και προσπαθούν να καταλήξουν σε μια κοινή κατανόηση είναι σημαντικό», είπε ο Ίνγκλις για τη σημερινή συνάντηση στον Λ. Οίκο, αλλά τόνισε ότι το επίκεντρο των πολυμερών συνομιλιών θα είναι πιθανώς η διαμόρφωση μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων ασφάλειας για την Ουκρανία χωρίς επίσημη ένταξη στο ΝΑΤΟ.

«Εφόσον παρέχουν στρατεύματα και υποσχέσεις να βοηθήσουν την Ουκρανία, και οι ΗΠΑ παρέχουν προμήθειες, πληροφορίες, υλικοτεχνική υποστήριξη, όλα αυτά μαζί, ειδικά αν υπάρχει κάποιο είδος συμφωνίας, μια συνθήκη που μπορεί να διαρκέσει χρόνια και να ανανεώνεται επ' αόριστον, αυτό είναι πολύ κοντά σε μια προστασία “τύπου ΝΑΤΟ” και δίνει στην Ουκρανία αυτό που δεν είχε μέχρι τώρα», κατέληξε.