Οι εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που ανήκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, δήλωσαν έξι πηγές με γνώση των αμερικανικών εκτιμήσεων, την ώρα που οι διαπραγματευτές επιδιώκουν τον τερματισμό του πολέμου με μια συμφωνία που θα αφήνει στη Ρωσία πολύ λιγότερα εδάφη.

Οι εκθέσεις αυτές σκιαγραφούν μια εικόνα εντελώς διαφορετική από εκείνη που παρουσιάζουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι διαπραγματευτές του για την ειρήνη στην Ουκρανία, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι ο Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η πιο πρόσφατη από τις εκθέσεις χρονολογείται στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Οι πληροφορίες αυτές αντικρούουν επίσης τις διαψεύσεις του Ρώσου ηγέτη ότι αποτελεί απειλή για την Ευρώπη.

Τα αμερικανικά ευρήματα παραμένουν σταθερά από τότε που ο Πούτιν εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή το 2022. Σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμίζονται με τις απόψεις Ευρωπαίων ηγετών και υπηρεσιών πληροφοριών ότι επιδιώκει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας και εδαφών χωρών του πρώην σοβιετικού μπλοκ, περιλαμβανομένων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις πηγές.

«Οι πληροφορίες ανέκαθεν έδειχναν ότι ο Πούτιν θέλει περισσότερα», δήλωσε στο Reuters ο Μάικ Κουίγκλι, Δημοκρατικός μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Οι Ευρωπαίοι είναι πεπεισμένοι γι’ αυτό. Οι Πολωνοί είναι απολύτως πεπεισμένοι. Οι Βαλτικές χώρες πιστεύουν ότι είναι οι πρώτες στη σειρά».

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, περιλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους των περιφερειών Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ - που αποτελούν τη βιομηχανική καρδιά του Ντονμπάς - τμημάτων των περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνα, καθώς και της Κριμαίας, της στρατηγικής χερσονήσου στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Πούτιν θεωρεί ότι η Κριμαία και και οι τέσσερις αυτές περιφέρειες ανήκουν στη Ρωσία. Σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος, ο Τραμπ ασκεί πίεση στο Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από το μικρό τμήμα του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, στο πλαίσιο προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας — απαίτηση που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πλειονότητα των Ουκρανών απορρίπτουν.

«Η ομάδα του προέδρου έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο ως προς τον τερματισμό του πολέμου» και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία «είναι πιο κοντά από ποτέ», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, χωρίς να σχολιάσει τις εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Πρόοδος στις εγγυήσεις ασφαλείας

Οι διαπραγματευτές του Τραμπ - ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής ακινήτων Στιβ Γουίτκοφ - διαπραγματεύονται εδώ και εβδομάδες ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων με Ουκρανούς, Ρώσους και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Παρότι Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, παραμένουν μεγάλες διαφορές στα ζητήματα των εδαφών.

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συναντήθηκαν την Παρασκευή με Ουκρανούς διαπραγματευτές στο Μαϊάμι και επρόκειτο να έχουν συνομιλίες με Ρώσους εκπροσώπους το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι διαπραγματευτές κατέληξαν τη Δευτέρα, σε συνομιλίες στο Βερολίνο, σε μια ευρεία συναίνεση σχετικά με αυτό που τέσσερις Ευρωπαίοι διπλωμάτες και δύο πηγές περιέγραψαν ως ισχυρές, με αμερικανική στήριξη, εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία έναντι μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.

Μία πηγή και ένας διπλωμάτης ανέφεραν ότι οι εγγυήσεις αυτές εξαρτώνται από το αν ο Ζελένσκι θα συμφωνήσει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία. Άλλοι διπλωμάτες, ωστόσο, δήλωσαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, καθώς ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει την παραχώρηση εδαφών.

Οι διπλωμάτες ανέφεραν ότι οι εγγυήσεις - οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας - προβλέπουν την ανάπτυξη μιας κυρίως ευρωπαϊκής δύναμης ασφαλείας σε γειτονικές χώρες και εντός της Ουκρανίας, μακριά από τις γραμμές του μετώπου, για να συνδράμει στην αποτροπή μελλοντικής ρωσικής επίθεσης.

Σύμφωνα με μία πηγή, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα περιοριστούν σε 800.000 στρατιώτες. Ωστόσο, αρκετοί διπλωμάτες ανέφεραν ότι η Ρωσία επιδιώκει χαμηλότερο όριο, στο οποίο οι Αμερικανοί εμφανίζονται ανοικτοί.

Οι ΗΠΑ θα παρείχαν πληροφορίες και άλλη υποστήριξη και το πακέτο θα επικυρωνόταν από τη Γερουσία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών, το σχέδιο της Ουάσινγκτον θα περιλάμβανε επίσης αεροπορικές περιπολίες πάνω από την Ουκρανία με αμερικανική στήριξη.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε επιφυλακτικός την Πέμπτη απέναντι στις προτάσεις, λέγοντας: «Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο ακόμη δεν μπορώ να πάρω απάντηση: τι ακριβώς θα κάνουν αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας;».

Παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο εάν ο Πούτιν θα συμφωνήσει σε τέτοιες εγγυήσεις, καθώς έχει επανειλημμένα απορρίψει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η Ρωσία επιμένει στις εδαφικές απαιτήσεις

Ο Πούτιν δεν προσέφερε καμία παραχώρηση την Παρασκευή, αν και δήλωσε σε ετήσια συνέντευξη Τύπου ότι είναι έτοιμος να συζητήσει την ειρήνη.

Ανέφερε ότι οι όροι του θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προελάσει κατά 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (2.300 τετραγωνικά μίλια) φέτος.

Δεν είναι σαφές πώς έχουν ανταποκριθεί οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στις απαιτήσεις του Πούτιν. Ο Γουίτκοφ έχει προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι η Ρωσία έχει δικαίωμα να διεκδικεί τις τέσσερις περιφέρειες και την Κριμαία.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αναγνωρίσει ότι ο Πούτιν ενδέχεται να μην είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί με κάτι λιγότερο από τον αρχικό του στόχο, δηλαδή την κατάκτηση της Ουκρανίας.

«Δεν ξέρω αν ο Πούτιν θέλει να κάνει μια συμφωνία ή αν θέλει να πάρει ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι πράγματα που τα έχει πει ανοιχτά», δήλωσε την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Ξέρουμε τι ήθελαν να πετύχουν αρχικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν έχουν επιτύχει αυτούς τους στόχους».