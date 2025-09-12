Γ. Χαλιώτης

Η δολοφονία στο Πανεπιστήμιο Utah Valley

Λίγο μετά το μεσημέρι της 10ης Σεπτεμβρίου 2025, το Utah Valley University βυθίστηκε στο χάος όταν ένας ξαφνικός πυροβολισμός έκοψε το νήμα της ζωής του 31χρονου Charlie Kirk μπροστά σε πλήθος φοιτητών. Ο συντηρητικός σχολιαστής και ακτιβιστής καθόταν σε μια καρέκλα κάτω από μια λευκή τέντα με το σύνθημα «American Comeback Tour», συμμετέχοντας σε ζωντανή συζήτηση με το κοινό, όταν ένας μοναδικός πυροβολισμός από απόσταση τον πέτυχε στον λαιμό.

Μάρτυρες περιγράφουν ότι ο Kirk σωριάστηκε αμέσως στο έδαφος, με αίμα να αναβλύζει από τον τραυματισμό, καθώς το πλήθος ξεσπούσε σε κραυγές πανικού και οι παρευρισκόμενοι διαλύονταν τρέχοντας προς κάθε κατεύθυνση. «Νόμιζα ότι ήταν κομφετί… μετά είδα αίμα να βγαίνει από τον λαιμό του», δήλωσε σοκαρισμένος ένας φοιτητής που βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά.

Η ατμόσφαιρα μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν γιορτινή. Ο Kirk είχε εμφανιστεί δυναμικά, μοιράζοντας καπέλα και ξεσηκώνοντας το κοινό που φώναζε ρυθμικά το όνομά του. Ειρωνικά, λίγο πριν πέσει ο ίδιος θύμα ένοπλης βίας, απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις μαζικές ένοπλες επιθέσεις στην Αμερική.

Ο πρώην βουλευτής και συντηρητικός παρουσιαστής Jason Chaffetz, που βρισκόταν στο κοινό με την οικογένειά του, περιέγραψε σκηνές αλλοφροσύνης: «Μόλις ακούστηκε ο κρότος, τον είδα να τινάζεται και να πέφτει… ο κόσμος ούρλιαζε και έτρεχε παντού» είπε, ακόμα σοκαρισμένος .

Οι προσωπικοί φρουροί του Kirk έσπευσαν να τον μεταφέρουν εκτός χώρου, ενώ το πανεπιστήμιο τέθηκε αμέσως σε κατάσταση αποκλεισμού με την αστυνομία να εκκενώνει αίθουσα προς αίθουσα την πανεπιστημιούπολη. Λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι ο Charlie Kirk υπέκυψε στα τραύματά του, αποκαλώντας τον μάλιστα «Μεγάλο, θρυλικό… που τον αγαπούσαν ΟΛΟΙ, ειδικά εγώ». Ένας ύποπτος συνελήφθη αρχικά, αλλά αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης στοιχείων, και μέχρι στιγμής ο δράστης της δολοφονίας παραμένει ασύλληπτος.

Σύντομη βιογραφία: από την ίδρυση του TPUSA στην επιρροή στη νεολαία

Ο Charlie Kirk πρόλαβε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναδειχθεί σε μία από τις πιο γνωστές φωνές της αμερικανικής συντηρητικής νεολαίας. Γεννημένος το 1993 στα προάστια του Σικάγου, έγινε γνωστός πριν καλά καλά κλείσει τα είκοσι. Σε ηλικία μόλις 18 ετών συνίδρυσε, το 2012, την οργάνωση Turning Point USA (TPUSA), με αποστολή να «ταυτοποιήσει, εκπαιδεύσει, οργανώσει και κινητοποιήσει φοιτητές υπέρ των αρχών της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, των ελεύθερων αγορών και του περιορισμένου κράτους».

Υπό την ηγεσία του Kirk, η TPUSA γιγαντώθηκε: αριθμεί σήμερα πάνω από 250.000 μέλη και διατηρεί παρουσία σε περισσότερες από 3.500 πανεπιστημιουπόλεις και λύκεια ανά τη χώρα, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη συντηρητική φοιτητική οργάνωση στις ΗΠΑ.

Ο νεαρός ακτιβιστής γρήγορα εξελίχθηκε σε γέφυρα μεταξύ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και της Generation Z. Το 2020 ηγήθηκε του φοιτητικού κινήματος υπέρ του Donald Trump (Students for Trump), συμβάλλοντας καθοριστικά ώστε η προεκλογική εκστρατεία να προσεγγίσει νεότερους ψηφοφόρους. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τη νίκη του στις εκλογές, ο Πρόεδρος Trump αναγνώρισε δημοσίως τον ρόλο του Kirk στην κινητοποίηση των νέων (και μάλιστα και ψηφοφόρων μειονοτήτων) υπέρ των Ρεπουμπλικανών.

Παρά το ότι ο ίδιος δεν απέκτησε ποτέ πτυχίο πανεπιστημίου, ο Kirk έχτισε μια αξιοσημείωτη καριέρα στα μέσα ενημέρωσης και στην εκπαίδευση στελεχών. Διατηρούσε από νεαρή ηλικία στενή σχέση με την συντηρητική ελίτ, είχε τακτικές συναντήσεις με τον πρόεδρο Trump στον Λευκό Οίκο και ανέπτυξε φιλία με την οικογένεια του προέδρου.

Ως παρουσιαστής, έγινε οικοδεσπότης της δημοφιλούς εκπομπής «The Charlie Kirk Show», η οποία γνώρισε τεράστια επιτυχία. Το ομώνυμο podcast του βρέθηκε στο Top-10 των ειδησεογραφικών podcast της Apple και συγκέντρωνε εκατοντάδες χιλιάδες ακροάσεις ημερησίως (με πάνω από 140 εκατομμύρια λήψεις τον χρόνο).

Η εκπομπή του, που μεταδιδόταν και ραδιοφωνικά σε συνεργασία με τον όμιλο Salem Media, τον κατέστησε έναν από τους πιο κερδοφόρους συντηρητικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Παράλληλα, η συχνή του παρουσία ως σχολιαστή σε εκπομπές υψηλής τηλεθέασης στο Fox News και σε άλλα δίκτυα ενίσχυσε την αναγνωρισιμότητά του. Έως το 2025, ο Kirk είχε συγκεντρώσει πάνω από 5,2 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ένδειξη της τεράστιας απήχησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε προσωπικό επίπεδο, αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Erika, και δύο μικρά παιδιά, καθώς πρόσφατα είχε γίνει πατέρας μιας νέας οικογένειας.

Επιρροή, ρητορική και αμφιλεγόμενες θέσεις του

Για εκατομμύρια νεαρούς συντηρητικούς, ο Charlie Kirk υπήρξε πηγή έμπνευσης. Με το χαρισματικό του επικοινωνιακό στυλ, καλούσε τη νεολαία να αγκαλιάσει τον πατριωτισμό και την αυτοπεποίθηση, κόντρα στην κυνική εποχή της «αυτοαπέχθειας του έθνους» όπως τη χαρακτήριζε.

Ήταν ένας «χαμογελαστός πολεμιστής» (happy warrior) του ιδεολογικού αγώνα: ένας νεαρός από το Σικάγο με κοφτερό πνεύμα, που τολμούσε να μπει στα άντρα της φιλελεύθερης διανόησης, τις πανεπιστημιουπόλεις, και να δημιουργήσει εκεί ένα κίνημα.

Από το 2012 κι έπειτα, οι εκδηλώσεις του TPUSA υπό τον Kirk θύμιζαν πάρτι υψηλής ενέργειας: πλήθη νέων που ένιωθαν ως τότε περιθωριοποιημένοι και φιμωμένοι πολιτικά, ξαφνικά έβρισκαν μια κοινότητα όπου η συντηρητική τους φωνή όχι μόνο ακουγόταν αλλά και γιορταζόταν.

Ο ίδιος ο Kirk απολάμβανε τον ρόλο του ως λαϊκός ηγέτης της νεολαίας: με αυτοπεποίθηση και χιούμορ, πετούσε προκλητικές ατάκες και ενθάρρυνε τον διάλογο. Δεν δίσταζε να καθίσει σε ένα απλό τραπέζι στη μέση της πανεπιστημιούπολης και να προκαλέσει: «Prove me wrong» αποδείξτε ότι έχω άδικο. Σε αυτά τα συχνά θορυβώδη debates, προσκαλούσε φοιτητές να του αντιπαρατεθούν επί τόπου για θέματα από την πολιτική του Trump και τη Μετανάστευση μέχρι το δικαίωμα στην οπλοκατοχή και τις αμβλώσεις.

Τα βίντεο από αυτές τις αντιπαραθέσεις διαδίδονταν ευρέως στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και κάνοντας τον Kirk viral στα μέσα όπως το TikTok . Για πολλούς υποστηρικτές του, ο τρόπος που αντιμετώπιζε με ευπρέπεια ακόμη και τους πιο έντονους επικριτές του «με καλή πίστη και ευγένεια», όπως σημείωσε ένας σχολιαστής, ήταν δείγμα πολιτικού πολιτισμού.

Ωστόσο, η ρητορική του Kirk δεν ήταν δίχως αντιφάσεις και επικρίσεις, ακόμη και εντός του συντηρητικού χώρου. Για την αριστερά, ο Kirk ενσάρκωσε ένα νέο είδος «εχθρού». Προσωποποίησε όλα όσα απέρριπταν: νεαρός, χαρισματικός, δεξιός και επιτυχημένος. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι επί χρόνια προοδευτικοί ακτιβιστές και πολλά μεγάλα μέσα ενημέρωσης τον παρουσίαζαν με τους πιο μελανά χρώματα, άλλοτε ως «ρατσιστή» ή «φανατικό» και εντέλει ακόμη και ως «φασίστα της πραγματικής ζωής».

Αυτή η δαιμονοποίησή του στα μάτια των πολιτικών του αντιπάλων εξόργιζε τους υποστηρικτές του, οι οποίοι θεωρούσαν τον Kirk έναν άνθρωπο που απλώς εξέφραζε ανοιχτά όσα πολλοί συντηρητικοί πιστεύουν.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι πιο μετριοπαθείς συντηρητικοί είχαν τις ενστάσεις τους για το ύφος και τις θέσεις του. Υπήρξαν επικριτές από δεξιά που θεώρησαν ότι ο Kirk «παρασύρει τους νέους συντηρητικούς σε λάθος μονοπάτια» και ότι με τη στάση του ίσως στιγμάτιζε ένα κίνημα που θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα χωρίς τις ακρότητες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπήρξε η αδιάλλακτη στάση του στο ζήτημα των αμβλώσεων. Ο Kirk τάχθηκε σθεναρά υπέρ μιας πλήρους απαγόρευσης της άμβλωσης σε εθνικό επίπεδο, χωρίς καμία εξαίρεση, ούτε καν για περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας. Όταν το Ανώτατο Δικαστήριο της Αριζόνα επικύρωσε έναν νόμο του 19ου αιώνα που απαγόρευε σχεδόν ολοκληρωτικά τις αμβλώσεις, ο Kirk πανηγύρισε δημοσίως για την απόφαση, δηλώνοντας: «Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αριζόνα πήρε τη σωστή απόφαση…

Θέλω να οικοδομήσω ένα κίνημα όπου η άμβλωση δεν θα συμβαίνει σε αυτή τη χώρα». Αυτού του είδους οι θέσεις, τόσο απόλυτες, ενθουσίασαν μεν τους θρησκευτικά συντηρητικούς αλλά προβλημάτισαν πολλούς άλλους, ακόμη και εντός του κόμματος του.

Οφείλω να ομολογήσω πως η άτεγκτη στάση του Kirk σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα μού προκάλεσε αρκετές φορές διαφωνία. Όμως, παρά τις όποιες επιφυλάξεις για τις ακραίες τάσεις του λόγου του, κανείς δεν μπορούσε να αρνηθεί ότι ο Charlie Kirk υπήρξε ένας νέος με πραγματικό χάρισμα ηγεσίας και τεράστια επιρροή.

Οι φίλοι του τον έβλεπαν ως πρωτοπόρο μιας «γενιάς America First». Οι εχθροί του τον θεωρούσαν σύμβολο όσων μισούσαν. Και οι δύο πλευρές, όμως, αναγνώριζαν ότι η παρουσία του δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητη.

Πολιτικές αντιδράσεις και ο αντίκτυπος στη δημοκρατία

Η δολοφονία του Charlie Kirk προκάλεσε σοκ στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό και κινητοποίησε ένα ευρύ κύμα αντιδράσεων, σπάνιας ομοφωνίας, από όλο το ιδεολογικό φάσμα. Άμεσα, εξέχουσες συντηρητικές προσωπικότητες έσπευσαν να εκφράσουν τον αποτροπιασμό και τη θλίψη τους.

Ο πρόεδρος Donald Trump, σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ανάρτηση, τον αποκάλεσε «Μεγάλο, θρυλικό… με Καρδιά της Νεολαίας που δεν είχε κανείς άλλος». Ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance ζήτησε από το έθνος να «προσευχηθεί για τον Charlie, έναν πραγματικά καλό άνθρωπο και νεαρό πατέρα».

Σε ένδειξη μάλιστα επίσημου πένθους, ο Λευκός Οίκος διέταξε την έπαρση των σημαιών μεσίστιων σε όλα τα δημόσια κτήρια, μια τιμή που αντανακλά το μέγεθος της επιρροής του Kirk ως δημόσιου προσώπου . Πολλοί στο συντηρητικό στρατόπεδο, από κυβερνήτες πολιτειών μέχρι τηλεοπτικούς σχολιαστές, αντιμετώπισαν ανοιχτά τη δολοφονία ως επίθεση στην ίδια την παράταξή τους.

Χαρακτηριστικά, σε άρθρο γνώμης στο Fox News, ο αρθρογράφος David Marcus κατηγόρησε «την προοδευτική παράνοια» και την «απανθρωποποίηση των συντηρητικών από την αριστερά» ως ηθικούς αυτουργούς: «Πόσες φορές εκλιπαρήσαμε να σταματήσει αυτή η ρητορική που μας παρουσιάζει ως φασίστες; Υποσχέσεις δόθηκαν ότι θα πέσουν οι τόνοι μετά την απόπειρα δολοφονίας του Trump πέρσι… αλλά αντιθέτως χειροτέρεψαν» έγραφε, υπονοώντας ότι η δαιμονοποίηση του Kirk όπλισε το χέρι του δολοφόνου.

Για πολλούς συντηρητικούς σχολιαστές, ο Kirk πλέον αναγορεύεται σε μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου, ένας άνθρωπος που «δολοφονήθηκε επειδή είπε αλήθειες οι οποίες δεν αρέσουν» και του οποίου ο θάνατος θα αφυπνίσει, όπως λένε, ακόμη περισσότερο το κίνημα που ξεκίνησε.

Από την άλλη πλευρά, αξιοσημείωτη ήταν και η αντίδραση προοδευτικών ηγετών, που έδειξαν πως απέναντι στη βία η δημοκρατία οφείλει να είναι ενιαία. Παρά τις βαθιές πολιτικές τους διαφορές με τον Kirk, εξέχουσες φιγούρες της Κεντροαριστεράς καταδίκασαν απερίφραστα τη δολοφονική επίθεση.

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής, Nancy Pelosi, χαρακτήρισε το συμβάν «ειδεχθές» και τόνισε ότι «η πολιτική βία δεν έχει απολύτως καμία θέση στο έθνος μας». Ζήτησε από όλους τους Αμερικανούς, ανεξαρτήτως παράταξης, να προσευχηθούν για την ανάρρωση (οταν ακομα υπηρχε ελπιδα για ανάρρωση) του Kirk και εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην πανεπιστημιακή κοινότητα που τραυματίστηκε ψυχολογικά από το γεγονός.

Ο Κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Gavin Newsom, συχνός ιδεολογικός αντίπαλος του Kirk, έκανε λόγο για «αποκρουστική, ποταπή, απεχθή» επίθεση και δήλωσε πως «στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πρέπει να απορρίψουμε τη πολιτική βία σε ΚΑΘΕ της μορφή».

Παρόμοια μηνύματα εξέπεμψαν και πολλοί άλλοι Δημοκρατικοί αξιωματούχοι, από τον ηγέτη της μειοψηφίας Hakeem Jeffries μέχρι την Αντιπρόεδρο Kamala Harris, υπογραμμίζοντας ότι διαφωνούν ριζικά μεν με τον λόγο του Kirk, αλλά θεωρούν την επίθεση εναντίον του επίθεση στην ίδια την Δημοκρατία. Σε πολιτειακό επίπεδο, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα, Spencer Cox, κάλεσε «Αμερικανούς κάθε πολιτικής πεποίθησης να ενωθούν καταδικάζοντας αυτή την πράξη», προσθέτοντας ότι «η βία δεν έχει θέση στην δημόσια ζωή μας».

Στο ίδιο πνεύμα ενότητας, και ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, διαβεβαίωσε ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο ερευνά εντατικά την υπόθεση και ότι «οι σκέψεις μας είναι με τον Charlie… η βία δεν θα μείνει ατιμώρητη» .

Η τραγική κατάληξη του Charlie Kirk έρχεται να προστεθεί σε μια ανησυχητική αλυσίδα βίαιων περιστατικών που δηλητηριάζουν την αμερικανική πολιτική σκηνή. Τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ βιώνουν έξαρση πολιτικά υποκινούμενων επιθέσεων: από δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του ίδιου του πρώην Προέδρου Trump το 2024, μέχρι την άγρια επίθεση με σφυρί κατά του Paul Pelosi (συζύγου της Nancy Pelosi) μέσα στο ίδιο τους το σπίτι το 2022.

Είδαμε ακόμη και ενόπλους να σχεδιάζουν επιθέσεις σε δικαστικούς λειτουργούς , ένας άνδρας συνελήφθη οπλισμένος έξω από την κατοικία του δικαστή Brett Kavanaugh το 2022, εν μέσω του φανατισμού για την ανατροπή του Roe v. Wade . Μέσα σε αυτό το κλίμα διαρκώς κλιμακούμενης πολιτικής βίας, η δολοφονία ενός νέου ηγέτη όπως ο Kirk σηματοδοτεί ένα επικίνδυνο σημείο καμπής. Ως κοινωνία, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το φάσμα της «κανονικοποίησης» της βίας ως μέσου αντιπαράθεσης. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει βαθύτατα, όποια πλευρά του πολιτικού φάσματος κι αν υποστηρίζουμε.

Όταν δολοφονούνται οι ιδέες, πληγώνονται η δημοκρατία και η ελευθερία του λόγου

Ως σχετικα συντηρητικός που πολλές φορές διαφώνησε με τον τρόπο και τις απόψεις του Charlie Kirk, νιώθω σήμερα ενα πένθος αλλά και οργη. Πένθος, διότι χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή , ένας νέος πατέρας, ένας χαρισματικός ηγέτης της νεολαίας, όσο αμφιλεγόμενος κι αν υπήρξε. Και οργη, διότι η δολοφονία του αποτελεί μια ύπουλη επίθεση εναντίον όλων μας που πιστεύουμε στον ανοιχτό διάλογο.

Σε μια δημοκρατική κοινωνία, κανένα επιχείρημα δεν πρέπει να αντικρούεται με σφαίρες. Ο θάνατος του Charlie Kirk δεν είναι απλώς η εξόντωση ενός πολιτικού αντιπάλου από κάποιον φανατικό , είναι ένα χτύπημα στην καρδιά της ίδιας της Δημοκρατίας. Η δολοφονία ενός ανθρώπου για τις ιδέες του συνιστά προσπάθεια επιβολής σιωπής μέσω του τρόμου. Θυμίζει σε όλους μας ότι οι λέξεις μπορούν να γίνουν επικίνδυνες όταν κάποιοι επιλέγουν τη βία αντί για τον διάλογο, και ότι η ελευθερία της έκφρασης παραμένει εύθραυστη αν δεν την υπερασπιστούμε συλλογικά.

Ο Charlie Kirk υπήρξε για κάποιους ήρωας και για άλλους αντίπαλος. Όμως η σφαίρα που τον έριξε κάτω δεν έκανε διάκριση στις ιδέες του, τις σημάδεψε όλες. Το κενό που αφήνει πίσω του στο συντηρητικό κινημα είναι δυσαναπλήρωτο, αλλά ακόμη μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να αφήσει πίσω της η παγκοσμια κοινωνία μας τον φόβο.

Φόβο ότι όποιος τολμά να μιλήσει δυνατά, όποιος τολμά να ακουστεί κόντρα στο ρεύμα, ίσως στοχοποιηθεί. Αυτόν τον φόβο οφείλουμε να τον αποτινάξουμε. Οφείλουμε να δείξουμε ότι η απάντηση στη βία δεν θα είναι η σιωπή, αλλά περισσότερη δημοκρατία, περισσότερος διάλογος, ακριβώς ό,τι προσπάθησε με πάθος (αν και όχι πάντα με σύνεση) να ενθαρρύνει και ο ίδιος ο Kirk.

Κλείνοντας, αποχαιρετώ τον Charlie Kirk με εξαιρετικό σεβασμό. Η δολοφονία του ας χρησιμεύσει ως σκοτεινή υπενθύμιση πως η δημοκρατία μας κλυδωνίζεται όταν το μίσος οπλίζει τα χέρια απέναντι σε λόγια. Και ας είναι αυτό το τραγικό γεγονός αφορμή να επαναδεσμευτούμε όλοι, δεξιοί και αριστεροί, στην αρχή ότι οι ιδέες πρέπει να πολεμούν με ιδέες, όχι με βία. Διότι όταν δολοφονούνται πρόσωπα των ιδεών, πεθαίνουν μαζί τους η Δημοκρατία και η ελευθερία του λόγου.

*Γιαακώβ Χαλιώτης, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της Group of Verified Intelligence (GVI), Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας & Καινοτομίας Λονδίνο - Ηνωμένο Βασίλειο