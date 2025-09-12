Νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες (pics&vid)

Νέες φωτογραφίες και ένα βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές Aρχές, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση του δράστη συνεχίζονται.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Παράλληλα όπως αναφέρει το Associated Press, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, απηύθυνε δημόσια έκκληση για βοήθεια στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 31χρονου.

Πέραν των φωτογραφιών, δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο, που δείχνει τον ύποπτο πάνω σε κτίριο να τρέχει για να διαφεύγει μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό κατά του Κερκ.

BREAKING: Authorities share new video of person of interest in assassination of Charlie Kirk. pic.twitter.com/Wkkmq0L9jX — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, το FBI ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας του Κερκ.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

«Έχουμε ανθρώπους σε όλη τη χώρα που προσπαθούν να φέρουν τον δράστη ενώπιον της δικαιοσύνης», είπε ο Διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, προσθέτοντας ότι το FBI έχει λάβει περισσότερες από 7.000 πληροφορίες και υποδείξεις.