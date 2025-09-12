Νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες (pics&vid)

12/09/2025 • 07:22 / Τελευταία Ενημέρωση: 07:29
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Νέες φωτογραφίες και ένα βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές Aρχές, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση του δράστη συνεχίζονται. 

Παράλληλα όπως αναφέρει το Associated Press, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, απηύθυνε δημόσια έκκληση για βοήθεια στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 31χρονου.

Πέραν των φωτογραφιών, δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο, που δείχνει τον ύποπτο πάνω σε κτίριο να τρέχει για να διαφεύγει μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό κατά του Κερκ. 

