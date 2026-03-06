CENTCOM: Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμάχων δεν θα μείνουν αναπάντητες

Οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμάχων σε όλη τη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM)

Ο Κούπερ τόνισε ότι το Ιράν έχει επιτεθεί σε 12 διαφορετικές χώρες από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το περασμένο Σάββατο.

Μεταξύ των επιθέσεων του Ιράν και η εκτόξευση επτά επιθετικών drones σε αστικές και κατοικημένες γειτονιές στο Μπαχρέιν χθες βράδυ, σύμφωνα με τον Κούπερ.

«Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν θα μείνει αναπάντητο», διεμήνυσε ο Αμερικανός ναύαρχος.