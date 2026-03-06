CENTCOM: Οι ΗΠΑ έριξαν βόμβες διείσδυσης 2.000 λιβρών σε ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων (vids)
06/03/2026 • 09:28
06/03/2026 • 09:28
Δεκάδες βόμβες διείσδυσης 2.000 λιβρών (900 κιλών) έριξαν αμερικανικά βομβαρδιστικά, στοχεύοντας βαθιά θαμμένους ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

Συγκεκριμένα, ο Κούπερ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Πενταγώνου ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βομβαρδιστικών έχουν πλήξει σχεδόν 200 στόχους σε όλο το Ιράν τις τελευταίες 72 ώρες, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών γύρω από την πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 30 ιρανικά πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα μεγάλο πλοίο μεταφοράς drones, το οποίο –όπως είπε– είχε μέγεθος συγκρίσιμο με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Μπορεί να ακούσατε τον πρόεδρο να λέει πριν από λίγο ότι έχουμε βυθίσει 24 πλοία. Αυτό ίσχυε αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουμε (βυθίσει) πάνω από 30 πλοία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις έχουν μειωθεί δραστικά από την έναρξη του πολέμου. Όπως ανέφερε, οι βαλλιστικές επιθέσεις έχουν μειωθεί κατά 90%, ενώ οι επιθέσεις με drones έχουν περιοριστεί κατά 83%.

