Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τρόπους να παρακάμψει την Ουγγαρία προκειμένου να δανείσει στην Ουκρανία 140 δισ. ευρώ που προέρχονται από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το Politico.

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αντιτίθεται στο σχέδιο, αξιοποιώντας το δικαίωμα βέτο που δίνει η αρχή της ομοφωνίας. Δεδομένης της επαναλαμβανόμενης στάσης του κατά των κυρώσεων στη Ρωσία, νομικοί εμπειρογνώμονες της ΕΕ εξετάζουν εναλλακτική λύση που θα επιτρέπει την απόφαση με ειδική πλειοψηφία, χωρίς τη συγκατάθεση της Βουδαπέστης.

Η βάση του σχεδίου στηρίζεται σε συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2024, στα οποία είχαν συμφωνήσει όλοι οι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Όρμπαν. Η δήλωση ανέφερε ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου η Μόσχα τερματίσει τον πόλεμο και καταβάλει αποζημιώσεις. Η ΕΕ υποστηρίζει ότι αυτή η διατύπωση παρέχει επαρκές νομικό έρεισμα για την προώθηση του σχεδίου χωρίς ομοφωνία.

Παράλληλα, η εξασφάλιση πλειοψηφίας δεν θεωρείται δεδομένη. Χώρες όπως η Σλοβακία εμφανίζονται επιφυλακτικές, ενώ το Βέλγιο εκφράζει ανησυχίες για πιθανές νομικές επιπτώσεις κατά της Euroclear, όπου βρίσκονται δεσμευμένα τα περισσότερα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, προειδοποίησε ότι η άμεση κατάσχεση θα μπορούσε να αποθαρρύνει και άλλα κράτη να διατηρούν αποθέματα στην ευρωζώνη, αν και τόνισε ότι είναι ανοιχτός στη συζήτηση υπό όρους.

Η ΕΕ εξετάζει εναλλακτικές για να μειώσει τον κίνδυνο, όπως η αντικατάσταση των κεφαλαίων της Euroclear με εγγυημένα γραμμάτια. Ωστόσο, αρκετά κράτη - μέλη ανησυχούν για το προηγούμενο που θα δημιουργούσε η χρήση παλαιών δηλώσεων ως νομικής βάσης. Διπλωμάτες αναγνωρίζουν ότι η Ουγγαρία έχει λόγους να κινηθεί νομικά, κάτι που περιπλέκει την υπόθεση.

Στην Κοπεγχάγη την επόμενη εβδομάδα οι ηγέτες της ΕΕ θα επιδιώξουν να συγκεντρώσουν επαρκή υποστήριξη ώστε να απομονώσουν τον Όρμπαν, πριν από τη σύνοδο κορυφής στα τέλη Οκτωβρίου. Η Γερμανία, η Ισπανία, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής στηρίζουν σθεναρά το σχέδιο, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία εμφανίζονται πιο διστακτικές.

Το στοίχημα είναι μεγάλο: τα 140 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη δημοσιονομικών αναγκών της Ουκρανίας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Χωρίς συμφωνία, τα παγωμένα ρωσικά χρήματα κινδυνεύουν να επιστραφούν στη Μόσχα, μεταθέτοντας το βάρος αποπληρωμής στους Ευρωπαίους φορολογουμένους.