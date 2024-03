Βρυξέλλες: Σφοδρές συγκρούσεις αγροτών με την αστυνομία - Τραυματίες και συλλήψεις (vids)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν την Τρίτη οι δρόμοι των Βρυξελλών, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας.

Σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, τουλάχιστον ένα άτομο συνελήφθη και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Συνοικία των Βρυξελλών την Τρίτη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης αγροτών στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν επεισόδια καθώς οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν μολότοφ και αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Παράλληλα, ένα άτομο συνελήφθη μετά τη ρίψη βόμβας μολότοφ εναντίον της αστυνομίας. Οι Αρχές χρησιμοποίησαν κανόνια νερού και δακρυγόνα για να διαλύσει τους διαδηλωτές μετά τη ρίψη ποδηλάτων, σκούτερ και επίπλων του δρόμου από τη γέφυρα πάνω από τη γέφυρα Έτερμπεεκ.

Υπολογίζεται ότι περίπου 250 τρακτέρ έφτασαν στις Βρυξέλλες τα ξημερώματα της Τρίτης, σε μια νέα διαδήλωση κατά των πολιτικών της ΕΕ.

Κονβόι τρακτέρ έκανε κύκλους στην πλατεία Place du Luxembourg έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου αγρότες άναψαν φωτιά ενώ το «Stayin' Alive» των Bee Gees ακουγόταν από τα μεγάφωνα.

Manure vs water cannon as farmers clashed with police in Brussels today.



The farmers staged a protest ahead of a meeting of 27 EU agriculture ministers who were planning to discuss the crisis in the sector. pic.twitter.com/eNU1lRJbQ8