Βρυξέλλες: Εκατοντάδες ακροδεξιοί αγρότες διαδήλωσαν κατά της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ

Λίγες ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές της Κυριακής, εκατοντάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους, που έφτασαν στο Βέλγιο από πολλές γειτονικές χώρες, όπως την Ολλανδία, τη Γαλλία ή τη Γερμανία, διαδήλωσαν την Τρίτη στις Βρυξέλλες κατά των ευρωπαϊκών κανονισμών που, όπως λένε, ευνοούν τον ανταγωνισμό από τρίτες χώρες.

Η διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.200 άτομα και 500 τρακτέρ, σύμφωνα με την αστυνομία, οργανώθηκε από την Αμυντική Δύναμη Αγροτών (FDF), ένα κίνημα που θεωρείται προσκείμενο στην Ακροδεξιά και με το οποίο αρνήθηκαν να συνεργαστούν οι άλλες αγροτικές ενώσεις και πολλοί ακτιβιστές οικολόγοι.

🚜🇧🇪 You won't see this in the mainstream media: A large protest of farmers took place in #Brussels today. 🌾



⚡ Please subscribe and share ⚡ pic.twitter.com/j6wgUfVm8F